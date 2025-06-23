Самые высокие цены традиционно наблюдаются в центральных районах столицы.

По состоянию на июнь 2025 года средняя стоимость двухкомнатной квартиры в столичных объявлениях на вторичном рынке составляет 100 тысяч долларов. За последние полгода цены на такое жилье в Киеве выросли на 5%, сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве еще выше - 150 тыс. долл., что на 9% больше, чем полгода назад.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры в Киеве

Самые низкие цены на двухкомнатное жилье зафиксированы в Деснянском районе. Здесь квартиру с ремонтом можно приобрести в среднем за 58 тыс. долл. Это минимальный показатель среди всех районов столицы.

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Вторую позицию по доступности занял Святошинский район, где цены почти одинаковые, как для жилья с ремонтом, так и без ремонта - около 67 тыс. долл. Третье место занимает Днепровский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит 73 тыс. долл., а без ремонта уже существенно дороже - 95 тыс. долл.

Самые дорогие двухкомнатные квартиры в Киеве

Самые высокие цены традиционно наблюдаются в центральных районах столицы. Лидером является Печерский район, где за двухкомнатную квартиру с ремонтом просят в среднем 210 тыс. долл., а без ремонта 172 тыс. долл. На втором месте Шевченковский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит 135 тыс. долл., а без ремонта 120 тыс. долл. Третье место по стоимости занимает Голосеевский район. Там средняя цена двухкомнатной квартиры с ремонтом составляет 120 тыс. долл., без ремонта - 91,1 тыс. долл.

Цены на трехкомнатные квартиры

Средние самые низкие цены трехкомнатного жилья с ремонтом предлагают в:

Деснянском районе - 70 тыс. долл;

Святошинском районе - 85 тыс. долл;

Днепровском районе - 98 тыс. долл.

Зато самые дорогие трехкомнатные квартиры расположены в:

Печерском районе - 340 тыс. долл. (с ремонтом), 250 тыс. долл. (без ремонта);

Шевченковском районе - 212,5 тыс. долл. (с ремонтом), 175 тыс. долл. (без ремонта);

Голосеевском районе - 159 тыс. долл. (с ремонтом), 125 тыс. долл. (без ремонта).

Рынок недвижимости - последние новости

Как писал УНИАН, в июне средняя стоимость однокомнатной квартиры в столичных объявлениях составляла около 65 тысяч долларов (плюс 8% за последние полгода).

В первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры. В целом, цены на первичном рынке на квартиры повысились на 14,8%, в то время как на вторичном рынке на 9,3%.

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