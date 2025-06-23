Россия не оставляет своих планов захвата Херсона, сказал Владислав Волошин.

Российские оккупанты продолжают перегруппировку, продолжается накопление сил и средств для проведения штурмов на юге Украины. Об этом в эфире Radio NV рассказал полковник, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Перебрасывают личный состав на передовые позиции. Сделать сейчас это не так и просто. Ведь за нашими и их позициями созданы так называемые "мертвые зоны". В воздухе постоянно висят FPV-дроны, которые наносят удары по всему, что движется к передовой", - сказал Волошин.

Он отметил, что враг проявляет активность как в Запорожской области - на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, так и на Херсонщине.

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"Противник проводит штурмовые действия, они больше похожи на разведывательно-поисковые действия. Пытается захватить определенный плацдарм в островной зоне, в частности это южная часть островной зоны. Также противник активно проводит штурмовую деятельность возле Антоновских мостов, пытаясь вытеснить Силы обороны Украины, которые удерживают там позиции", - добавил Волошин.

Он пояснил, что враг пытается захватить острова, чтобы угрожать непосредственно Херсону. По его словам, военное руководство России никогда не отказывалось от своей цели - захвата областного центра.

"Силы и средства, которые есть на этом направлении, пока заняты обороной. Но они постоянно проводят разведывательно-поисковые действия для того, чтобы возможно в будущем проводить более активные операции по форсированию Днепра и захвату плацдарма на правом берегу", - отметил Волошин.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина не планирует сидеть в "глухой обороне". Он отметил, что Силы обороны наносят точечные наступательные удары там, где видят слабые места в обороне РФ.

Между тем аналитики DeepState накануне сообщили, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области. Там отметили, что это освобождение помогло стабилизировать ситуацию на левом фланге наступления РФ в регионе.

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