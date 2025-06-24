На Сумщине пострадали люди.

В ночь на 24 июня в украинском небе снова летают дроны-камикадзе типа "Shahed", силы противовоздушной обороны отражают новую российскую атаку на страну.

Обновлено в 03:00: Мэр Харькова Терехов сообщает о попадании на территорию частного дома. За помощью никто не обращался.

Тем временем на Сумщине под массированной атакой дронов оказался поселок Верхнесыроватской общины. Погибли мужчина, женщина и восьмилетний мальчик:

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"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон - навсегда. Искренние соболезнования их близким".

По данным ОВА, три человека находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии. Известно о разрушении домов и пожаре.

Обновлено в 02:45: По предварительной информации, в Харькове под атакой БПЛА также оказалось гражданское предприятие. Последствия всех прилетов уточняются.

Обновлено в 02:40: Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов пишет о еще двух "прилетах" в Немышлянском районе города.

Обновлено в 02:35: Терехов сообщил о третьем взрыве в Харькове, над городом остаются российские ударные беспилотники.

Обновлено в 02:30: Дроны на Киевщине приближаются к Киеву с юга.

По предварительным данным, в Харькове один из "прилетов" произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе. В ближайших зданиях выбиты стекла, информации о пострадавших нет. В сторону города еще летят "шахеды".

Обновлено в 02:20: БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс юго-западный (вектор Днепр). Также БПЛА есть южнее Киева, курс западный.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов пишет, что Харьков атаковали дроны, в городе прогремели взрывы:

"По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники - будьте осторожны!".

Обновлено в 01:40: На Сумщине фиксируют активность разведывательных дронов оккупантов, они могут быть наводчиками средств поражения. Силы ПВО пытаются сбить их.

Также известно о новых группах ударных дронов на востоке Харьковщины, курс западный.

Обновлено в 01:05: Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об атаке ударных дронов на Верхнесыроватскую громаду. По предварительным данным, есть пострадавшие:

"Массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения. Делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".

Обновлено в 01:00: Воздушные силы пишут о группах "шахедов" на границе Сумской, Полтавской и Черниговской областей, курс западный.

Обновлено в 00:33: Российские дроны заметили южнее Киева, курс - западный. Также новые группы БПЛА видят на Сумщине, они летят западным курсом.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ от 23:42, беспилотные летательные аппараты фиксировали на востоке Киевской области (летели в направлении столицы), востоке Черниговской области (курс западный) и востоке Сумской области (также западный).

Дроны из акватории Черного моря заходили на Николаевщину восточнее границы с Одесской областью, в Одесскую область - в районе Южного, в направлении Одессы и Черноморска.

Ночной обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью российская армия осуществила комбинированный удар, применив дроны-камикадзе и ракеты. Под основным ударом оказались Киевская область и Киев.

В общем оккупанты запустили 352 БПЛА, 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и пять крылатых ракет Искандер-К.

Воздушные силы информировали о прямых попаданиях в шести локациях, а также падении обломков на 25 локациях в Киеве и области.

Последствия фиксировали в нескольких районах столицы, были повреждены дома и станция метро "Святошин". В Шевченковском районе разрушениям подверглась пятиэтажка. Согласно последним данным, в результате обстрела погибли девять человек.

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