Хотя официально дальность ракеты "Сапсан" не раскрывается, но есть предположение, что она может достигать нескольких сотен километров.

Баллистическая ракета "Сапсан" малой дальности "сможет удивить наших врагов". Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Times.

В материале отмечается, что украинская ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем в два раза больше полезной нагрузки, чем американский ATACMS. Журналисты также пишут, что ракета способна лететь со скоростью, которая в пять раз выше скорости звука.

Хотя официально дальность ракеты "Сапсан" не раскрывается, есть предположение, что она может достигать 300 миль (около 482 км).

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Когда Ермака спросили о том, может ли "Сапсан" долететь до Москвы, он ответил так:

"Дела продвигаются очень хорошо. Я думаю, что мы сможем еще много раз удивить наших врагов".

В то же время после намека на то, что под угрозой атак со стороны Украины после громкой операции "Паутина" находится каждый сантиметр российской территории, глава Офиса президента сказал, что "оставит браваду россиянам".

"Мы безусловно умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели, а не чтобы я об этом говорил. Давайте на этом остановимся", – добавил Андрей Ермак.

Ракета "Сапсан": что известно

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже состоялись положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан". По его словам, сейчас идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также отметил, что украинская баллистика протестирована. Сейчас вопрос заключается в масштабировании производства и инвестициях в него.

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