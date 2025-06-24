Предварительные расчеты показывают, что июль в Украине уже не будет таким свежим, как июнь.

В этом году погода в июне не очень теплая и вообще не жаркая, однако в июле ситуация может кардинально измениться. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

В частности, он привел данные для Черкасской области, где июнь имеет все шансы войти в климатическую историю региона температурно-контрастным и одним из самых сухих за 100 лет метеорологических наблюдений. По данным синоптика, с начала месяца на Черкасщине выпало от 9 до 30 мм дождя, а это лишь 12-40% нормы.

Он пояснил, что причиной такой погоды является чрезвычайно активные атлантические циклоны, которые взаимодействуют с Азорским антициклоном. В результате этого и наблюдается дефицит тепла, а о привычном июне погода напоминает лишь в отдельные дни.

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Однако в июле ситуация может измениться.

"По предварительным прогностическим расчетам, июль 2025 попытается компенсировать жаркие градусы", - сообщил эксперт по погоде.

В Украину идет жара - что известно

В течение этой недели в Украине ожидается нестабильная синоптическая ситуация - с перепадами температур, осадками и порывистым ветром. В некоторых регионах установится настоящая летняя жара: температура поднимется до +35...+37 градусов. Такую информацию предоставил синоптик Игорь Кибальчич.

Специалист отметил, что до конца июня погода будет оставаться переменчивой: с неравномерным температурным фоном и периодическими кратковременными дождями.

На территорию Украины будет поступать влажная воздушная масса с юго-запада и запада Европы, что обусловит местами интенсивные осадки, которые могут сопровождаться шквалистым ветром и градом.

Самые высокие температурные показатели, по прогнозам, будут наблюдаться в южных регионах и в Закарпатской области - там термометры отдельными днями могут фиксировать до +35...+37 градусов. В других частях страны температурный режим в целом будет соответствовать среднестатистическим для этого времени года показателям.

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