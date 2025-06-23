Во время атаки 23 июня россияне пытались уничтожить украинские дальнобойные возможности, говорит он.

Россияне "нащупали", как работает украинская система противовоздушной обороны (ПВО), благодаря чему они запускают воздушные цели, чтобы максимально ее обойти.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. Он отметил, что на первом этапе "Шахеды" в Украине встречают вертолеты армейской авиации Сухопутных сил.

"Они их встречают и начинают трясти из пулемета. Вертолетов на такое количество "Шахедов" стало не хватать. Кроме того, боевая часть "Шахедов" увеличилась, надо выходить на большие расстояния для того, чтобы не влететь под обломки. "Шахеды" начали двигаться с большей скоростью, там стоят более мощные моторы. И таким образом значительное количество прорывается к городам", – рассказал Криволап.

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Эксперт добавил, что в городах "Шахеды" пытаются сбить мобильные огневые группы, в которые входят Добровольческие формирования территориальной общины (ДФТО).

"ДФТО в последнее время, особенно после того, как вышло постановление Кабмина о привлечении добровольцев в ДФТО и предоставлении им права летать на своих самолетах, они существенно потеряли в своем составе. Ведь раньше была такая молчаливая договоренность между ТЦК и ДФТО, что ТЦК не трогает тех людей, которые защищают воздушное пространство над своим городом. И этих всех людей фактически мобилизовали в ВСУ", – пояснил Криволап.

Эксперт отметил, что из-за этого количество этих групп уменьшилось. Кроме того, на фоне модернизации россиянами "Шахедов", Украина существенно не улучшила вооружение ДФТО.

"У них пикап, турель и пулемет. И ты стоишь ночью, где-то что-то там жужжит. На высоте выше возможности выстрела твоего пулемета. Ты пытаешься по нему что-то пускать. Но оно до него не долетает. А потом оно выходит в пике и выходит на цель, ты пытаешься по нему отстрелять. Но это не то, чему ты учился на тренажерах", – сказал Криволап.

Кроме того, эксперт отметил, что Россия изменила тактику выбора цели для ударов в городах. По его словам, сейчас Москва нацелена не только на террор местного населения.

"Они выбирают 1-2-3 локации. И по ним с небольшим интервалом идут "Шахеды" и в это время туда должна прилететь ракета – или крылатая, или баллистика. И нанести фактическое повреждение. И под повреждения попадают как гражданские, так и промышленные объекты. И сегодняшней ночью пытались уничтожить наши дальнобойные способности с точки зрения использования дронов", – рассказал Криволап.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 23 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, россияне направили по Украине 11 баллистических и 5 крылатых ракет, а также более 350 дронов.

По данным Киевской городской прокуратуры, пока известно о по меньшей мере 9 погибших из-за российской атаки. Среди них 11-летняя девочка. Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество жертв может возрасти.

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