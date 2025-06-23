Готовы к новому вызову?

Оптические иллюзии и головоломки проверяют вашу внимательность к деталям и наблюдательность, а словесные задачки – еще и словарный запас.

Решение головоломок – один из лучших способов потренировать свои навыки и развить умение решать проблемы за короткий промежуток времени. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Знали ли вы, что регулярное решение умственных задачек способно улучшить вашу память? К тому же, они положительно повлияют на ваше критическое и логическое мышление, умение управлять собственным временем и т.д. Готовы к новому вызову?

Видео дня

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. Где-то на этом коллаже мы спрятали одно слово "вино". Вам нужно его найти.

Но будьте внимательны, ведь времени мало. Ответ на эту коварную головоломку надо дать всего за 7 секунд. Вы в игре?

Начинаем отсчет времени. Но сначала дадим вам маленькую подсказку: ищите слово по вертикали.

Что ж, ваши 7 секунд, которые мы отвели на поиск слова "вино", исчерпаны. Вам удалось его заметить? Если вы справились, у вас очень хорошо развиты наблюдательность и внимательность к деталям.

Если вам времени не хватило, вернитесь к изображению и поищите еще. Не сдавайтесь, пока не найдете слово.

Ответ:



Больше головоломок от УНИАН

Предлагаем вам сложную головоломку, где нужно найти число 205 на картинке. Давайте проверим, попадете ли вы в 1% читателей, которые справятся с этой задачей за 9 секунд.

Или же можете попробовать отыскать пустую чашку. На ответ у вас будет всего 6 секунд, поэтому действовать придется быстро.

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