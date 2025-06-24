В нашей стране есть множество красивых мест.

Для того чтобы насладиться долгожданным отпуском, не обязательно собирать вещи и уезжать в чужие страны - можно обойтись своей, родной. Тем более что в Украине очень много живописных локаций, море или горы - выбирать только вам. Узнайте, куда поехать на море в Украине в 2025 году и как спланировать отпуск, если на пляж не хочется.

Куда поехать в Украине в отпуск - лучшие варианты

Есть много красивых мест, куда поехать отдыхать в Украине во время войны - значит полностью отдохнуть и душой, и телом. Любителям гор точно подойдет отдых в Карпатах 2025, поклонникам пляжей лучше ехать в Одессу, но кроме этих двух популярных направлений, есть и другие, не менее живописные локации.

Яремче

Видео дня

Это один из самых популярных карпатских городков, который часто выбирают для себя туристы из разных уголков Украины. Неповторимый горный воздух, хвойные леса, целебные минеральные источники - то, за чем сюда едет каждый украинец. Более того, именно в Яремче удастся узнать больше об аутентичных гуцульских традициях и даже примерить национальный костюм.

Обязательно посетите водопад Пробой, посмотрите на скалу "Слон" и пройдите по тропе Довбуша. Закажите экскурсию в Ворохту или на Говерлу, а затем продегустируйте несколько блюд национальной гуцульской кухни.

Бакота

Удивительное затопленное село в Хмельницкой области прямо на берегу Днестра. В самом затоплении ничего сверхсекретного нет - это произошло в 1981 году при строительстве Новоднестровской ГЭС, но теперь живописное место многие туристы называют украинской Атлантидой. Каждый желающий сможет посмотреть на остатки пещерного монастыря, построенного в XI веке и прокатиться на катере по Днестру, любуясь видами.

Трускавец

Город, о котором слышали и знают все украинцы - огромный санаторий в западной части страны. Если не знаете, куда поехать отдыхать в Украине во время войны, то выбирайте Трускавец - именно сюда можно отправиться для оздоровления, попить лечебной воды, например, "Нафтуси", понежиться в спа-салонах и прогуляться по красивому местному парку. Для тех, кто жаждет больше приключений и впечатлений, доступны поездки в Дрогобыч или Сходницу.

Букский каньон

Расположенный в Черкасской области, это настоящий украинский Стоунхендж. Особенность Букского каньона в том, что река Горный Тикич течет в протерозойских гранитах, возраст которых оценивается учеными в 2 млрд лет. Этот каньон еще называют "скальный", и туристы, посетившие достопримечательность, с восторгом рассказывают о катании на каяках, кемпинге в долине и невероятных видах, открывающихся с обзорной точки.

Шипот

Любителям природы и водопадов в частности точно понравится эта достопримечательность в Закарпатье. Шипот - один из самых известных водопадов в Украине, считается очень популярным местом у туристов и фотографов. Находится он в Пилипце - это популярный горнолыжный курорт, но летом там тоже невероятно красиво. Весь секрет в том, что вода спадает каскадом с высота около четырнадцати метров, что не может не восхищать. Недалеко от водопада располагается канатная дорога, с помощью которой можно добраться к горе Гимба.

Манявский водопад

Этот водопад находится уже в Ивано-Франковской области, и он еще выше, чем Шипот - целых восемнадцать метров в высоту. Само чудо природы находится глубоко в лесу, из-за чего создается впечатление, как будто бы туристы очень далеко от цивилизации. На самом деле, это, конечно, не так - недалеко от водопада есть старинный Манявский монастырь, да и по самим горным тропам легко проехать на треке.

Если все-таки вы поклонник пляжного отдыха, и думаете, куда поехать на море в Украине во время войны, то в этом году туристам предлагают лишь Одессу. Городские власти на официальной странице в Facebook опубликовали перечень безопасных для купания пляжей. Одиннадцать из них находятся в черте города, а двенадцатая локация в области - в селе Приморском Измайловского района.

Вас также могут заинтересовать новости: