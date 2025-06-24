Для того чтобы насладиться долгожданным отпуском, не обязательно собирать вещи и уезжать в чужие страны - можно обойтись своей, родной. Тем более что в Украине очень много живописных локаций, море или горы - выбирать только вам. Узнайте, куда поехать на море в Украине в 2025 году и как спланировать отпуск, если на пляж не хочется.
Куда поехать в Украине в отпуск - лучшие варианты
Есть много красивых мест, куда поехать отдыхать в Украине во время войны - значит полностью отдохнуть и душой, и телом. Любителям гор точно подойдет отдых в Карпатах 2025, поклонникам пляжей лучше ехать в Одессу, но кроме этих двух популярных направлений, есть и другие, не менее живописные локации.
Яремче
Это один из самых популярных карпатских городков, который часто выбирают для себя туристы из разных уголков Украины. Неповторимый горный воздух, хвойные леса, целебные минеральные источники - то, за чем сюда едет каждый украинец. Более того, именно в Яремче удастся узнать больше об аутентичных гуцульских традициях и даже примерить национальный костюм.
Обязательно посетите водопад Пробой, посмотрите на скалу "Слон" и пройдите по тропе Довбуша. Закажите экскурсию в Ворохту или на Говерлу, а затем продегустируйте несколько блюд национальной гуцульской кухни.
Бакота
Удивительное затопленное село в Хмельницкой области прямо на берегу Днестра. В самом затоплении ничего сверхсекретного нет - это произошло в 1981 году при строительстве Новоднестровской ГЭС, но теперь живописное место многие туристы называют украинской Атлантидой. Каждый желающий сможет посмотреть на остатки пещерного монастыря, построенного в XI веке и прокатиться на катере по Днестру, любуясь видами.
Трускавец
Город, о котором слышали и знают все украинцы - огромный санаторий в западной части страны. Если не знаете, куда поехать отдыхать в Украине во время войны, то выбирайте Трускавец - именно сюда можно отправиться для оздоровления, попить лечебной воды, например, "Нафтуси", понежиться в спа-салонах и прогуляться по красивому местному парку. Для тех, кто жаждет больше приключений и впечатлений, доступны поездки в Дрогобыч или Сходницу.
Букский каньон
Расположенный в Черкасской области, это настоящий украинский Стоунхендж. Особенность Букского каньона в том, что река Горный Тикич течет в протерозойских гранитах, возраст которых оценивается учеными в 2 млрд лет. Этот каньон еще называют "скальный", и туристы, посетившие достопримечательность, с восторгом рассказывают о катании на каяках, кемпинге в долине и невероятных видах, открывающихся с обзорной точки.
Шипот
Любителям природы и водопадов в частности точно понравится эта достопримечательность в Закарпатье. Шипот - один из самых известных водопадов в Украине, считается очень популярным местом у туристов и фотографов. Находится он в Пилипце - это популярный горнолыжный курорт, но летом там тоже невероятно красиво. Весь секрет в том, что вода спадает каскадом с высота около четырнадцати метров, что не может не восхищать. Недалеко от водопада располагается канатная дорога, с помощью которой можно добраться к горе Гимба.
Манявский водопад
Этот водопад находится уже в Ивано-Франковской области, и он еще выше, чем Шипот - целых восемнадцать метров в высоту. Само чудо природы находится глубоко в лесу, из-за чего создается впечатление, как будто бы туристы очень далеко от цивилизации. На самом деле, это, конечно, не так - недалеко от водопада есть старинный Манявский монастырь, да и по самим горным тропам легко проехать на треке.
Если все-таки вы поклонник пляжного отдыха, и думаете, куда поехать на море в Украине во время войны, то в этом году туристам предлагают лишь Одессу. Городские власти на официальной странице в Facebook опубликовали перечень безопасных для купания пляжей. Одиннадцать из них находятся в черте города, а двенадцатая локация в области - в селе Приморском Измайловского района.