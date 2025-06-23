Шоу стало вторым самым успешным оригинальным проектом Paramount+ за все время.

Стриминговый сервис Paramount+ продлил на второй сезон криминальный сериал "Мобленд" (MobLand), главную роль в котором исполнил Том Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости","Байкеры", трилогия "Веном"), сообщает Variety.

Отмечается, что сериал дебютировал на платформе в марте, а финал первого сезона вышел 1 июня. Шоу провело шесть недель в топ-10 оригинальных сериалов по версии Nielsen.

В Paramount заявили, что первую серию посмотрели 26 миллионов зрителей с момента премьеры Кроме того, "Мобленд" стал вторым самым успешным оригинальным проектом платформы за все время, уступив лишь сериалу Тейлора Шеридана "Землевладелец" (Landman).

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"Телевидение было для меня новой вселенной, и я сначала не был готов к такому формату. Но Крис, Дэвид и команды Paramount и 101 Studios полностью изменили мое мнение благодаря смелому креативному видению и четкому стратегическому подходу. Работа с Крисом, Дэвидом, Гаем и потрясающим актерским составом оказалась невероятно вдохновляющей. С нетерпением жду второй сезон", - отметил сценарист и исполнительный продюсер Джез Баттерворт.

Сериал "Мобленд" - что известно

Сюжет сериала разворачивается вокруг лондонской криминальной семьи Харриганов и их верного исполнителя Гэрри да Соузы (его играет Том Харди), которые ведут борьбу с властями и другими преступниками, пытаясь сохранить свою власть.

Помимо Харди, в сериале играют Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Ансон Бун, Мандип Дхиллон, Жасмин Джобсон, Джефф Белл, Даниэль Беттс, Лиза Дван и Эмили Барбер.

Сценарий написали Ронан Беннетт и Джез Баттерворт, которые также выступили исполнительными продюсерами. Гай Ричи исполнил роль исполнительного продюсера и срежиссировал первые два эпизода.

Том Харди не только исполняет главную роль, но и является сопродюсером. Также среди продюсеров - Кит Кокс, Нина Л. Диас, Дэвид Глэссер, Крис Тайкер, Иван Аткинсон, Дин Бейкер, Энтони Бирн, Рон Бёркл, Дэвид Хаткин и Боб Яри.

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