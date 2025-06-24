Он отметил, что Украина имеет на него полное право, поскольку Будапештский меморандум не сработал.

Украина и Польша вместе со странами Балтии могли бы создать ядерное оружие и распространить зону его действия на всю Европу.

Такое мнение высказал один из наиболее авторитетных экспертов по внешней политике и ракетостроении Владимир Горбулин в интервью "Би-би-си".

"Сейчас нам нужно вернуться (к пересмотру обязательств по Будапештскому меморандуму), потому что у нас есть полное моральное право. Каждые день и ночь, после всех атак российской авиации, и не только авиации, после этих ночных обстрелов", - считает он.

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Горбулин считает, что речь может идти о ядерном оружии четвертого поколения, когда на вооружение может быть взята не "какая-то там стратегическая ракета", а вполне себе бомба типа американского термоядерного заряда В61.

Кто такой Владимир Горбулин

Ученый считается отцом ракетно-космической отрасли независимой Украины. Он возглавлял Национальное космическое агентство, руководил разработками и непосредственно участвовал в создании и воплощении первой Национальной космической программы Украины (1992-1994).

Он был первым в истории секретарем СНБО независимой Украины (занимал пост с 1994 по 1999 год). На этой должности он получ задание поднять с колен оборонную промышленность, армию и космическую отрасль страны. Многие важнейшие решения в тот период принимались именно при участии Горбулина.

Бомба В61

В мае этого года стало известно, что в США собрали первую ядерную бомбу нового типа. Ее носителем будет совсем непростой самолет. В частности, в качестве главного носителя B61-13 рассматривают перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider.

Авиабомба предназначена для поражения хорошо укрепленных военных объектов, например, подземных командных пунктов.

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