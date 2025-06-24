Ознакомившись с картинками и описаниями, в дальнейшем эта тема не будет вызывать опаски.

Сейчас в украинской армии служат десятки тысяч военнослужащих, которые строго подчиняются установленной иерархии, где каждое звание определяет не только статус, но и меру ответственности, полномочий и роли в управлении войсками.

Все звания делятся на армейские и корабельные. И тем, кто не слишком разбирается в этой тематике, было бы интересно узнать больше информации про воинские звания Украины и в Сухопутных войсках, и Воздушных силах, и в ВМС.

Новые воинские звания Украины

С 2020 года воинские звания ЗСУ были реформированы и приведены в соответствие со стандартами рангов НАТО: упразднены некоторые старые чины (в первую очередь прапорщики и мичманы), наоборот были введены — рекрут, штаб-сержант, мастер-сержант, главный мастер-сержант.

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Звание "генерал армии" упразднено, введено звание "генерал", звания других генералов были скорректированы.

Как можно определить воинское звание по погону

Главное правило: число элементов на погоне указывает на ранг. Рядовые и сержанты отмечаются полосками или ромбиками, офицеры – звёздами. Одна звезда на погонах военного обычно означает младшего офицера (например, младшего лейтенанта или майора), две – следующего по рангу, и т.д. Таким образом, зная цвет обрамления (по роду войск) и количество полос или звёзд, легко определить звание.

Воинские звания Украины - погоны в картинках

Сразу стоит отметить, что идут воинские звания по порядку — по нарастающей: от самых низших (рядовой состав) к самым высоким (сержантский и офицерский состав). Запомнить, как идут звания по порядку, помогают визуальные отличия по количеству звёзд и полосок на погонах.

Рядовой состав: рекрут (введён с 2020 г. как новый нижний чин), солдат, старший солдат. У рядовых погон обычно простые, у старшего солдата на погоне одна наклонная полоска (лычка).

Сержантский состав: младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. У этих званий на погоне одна или несколько жёлтых полосок (одна, две, три и более в зависимости от звания).

Офицерский состав: младшие офицеры (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан), старшие офицеры (майор, подполковник, полковник) и высшие офицеры (бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал). На офицерских погонах – от одной до четырёх звёзд (с батогом или без), число звёзд растёт с рангом.

Воинские звания Военно-морских сил Украины

ВМС Украины используют собственную систему воинских званий – "корабельные" ранги и погоны не такие, как погоны и звания в армии. Однако принципы здесь те же.

Нижнюю ступень иерархии ВМС составляют матросы – это звания "Матрос" и "Старший матрос". Это непосредственно "солдатский" состав флота. Новобранец получает звание матроса, затем за службу присваивается "старший матрос". У этих званий простые тёмно-синие погоны с узкими золотыми полосами, без звёзд. Например, у матроса может быть одна полоска (или вообще без полоски), у старшего матроса – одна/две (в зависимости от категории войск), но никаких звёздочек.

Следующая категория – старшины (корабельные сержанты), разделяется на младший и старший старшинский состав. К младшему относятся звания старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина и главный корабельный старшина. К старшему – штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

На погоне старшин золотые полосы шире и их больше, часто добавляются треугольные "тычки" или нашивки. У младших старшин (1–2-й статьи) обычно по одной звёздочке или якорю на погоне, у старших – несколько полос и больше нашивок. Главный корабельный старшина и головний старшина – высшие среди "старших" сержантов флота. Главное отличие старшин от рядовых – более сложные знаки на погоне: дополнительные полосы и значки, тогда как у матросов полос меньше и нет звёзд.

Офицерский состав ВМС делится на младших офицеров и старших офицеров. К младшим офицерам относятся младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант и капитан-лейтенант. Это звания для младших командиров боевых отделений и помощников начальников частей.

Старшие офицеры – это капитаны кораблей: капитан 3 ранга, капитан 2 ранга и капитан 1 ранга. У офицеров погоны тёмно-синие с золотым кантом по краю и золотыми звёздами.

Высший офицерский состав - воинские звания в Украине

Верхнюю ступень иерархии ВМС составляют адмиральские звания. Сюда входят четыре чина: коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал и адмирал. Коммодор – введённое звание (по НАТО соответствует бригадному генералу), а адмирал – высшее звание флота (аналоги генерал-лейтенанта и генерала армии).

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом.

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