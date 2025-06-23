Во вторник, 24 июня, в Украине ожидается нестабильная погода с контрастами температур, дождями, ливнями и грозами. Прохладнее всего будет на севере, +21°...+23°, а на юге местами ожидается 30-градусная жара. Осадки ожидаются практически по всей стране, кроме юго-востока. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°, гроза.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°.
- В Тернополе 24 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.
- В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+11°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+24°, дождь.
- В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°, гроза.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +22°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +13°...+27°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.
24 июня - праздник, приметы
24 июня - Варфоломея. С этого времени начинает становится короче день. Считается, что в этот день не следует рвать траву.