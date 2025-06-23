Температура ожидается от +22° до +30°.

Во вторник, 24 июня, в Украине ожидается нестабильная погода с контрастами температур, дождями, ливнями и грозами. Прохладнее всего будет на севере, +21°...+23°, а на юге местами ожидается 30-градусная жара. Осадки ожидаются практически по всей стране, кроме юго-востока. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°, гроза.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°.

В Тернополе 24 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+11°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+24°, дождь.

В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°, гроза.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +13°...+27°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.

24 июня - праздник, приметы

24 июня - Варфоломея. С этого времени начинает становится короче день. Считается, что в этот день не следует рвать траву.

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