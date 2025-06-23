Снижение "потолка цен" на российскую нефть откладывается.

Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявил в понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-брифинге, сообщает Reuters.

По его словам, такое решение было принято в ответ на планы ЕС поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей.

"Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть", - сказал Сийярто.

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10 июня Еврокомиссия предложила новый пакет санкций, который, среди прочего, предусматривал снижение регулируемой цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также дополнительные ограничения в отношении российских банков и военно-промышленного комплекса.

Позже был представлен план постепенного запрета импорта в ЕС российских энергоносителей.

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит путь решения ситуации, в которой, по его словам, окажется Словакия, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять с повестки дня предложенный запрет на российские энергоносители из-за ожидаемого роста цен на них после американских бомбардировок Ирана.

Как известно, санкционные предложения в ЕС требуют единодушной поддержки стран-участниц для утверждения.

Санкции ЕС против РФ - другие новости

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила 18-й пакет санкций, который предусматривает новые ограничения в энергетическом и финансовом секторах.

В частности, предлагается снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прогнозировал одобрение пакета санкций до завершения второй декады июня. Однако отказ США присоединиться к ограничениям и нынешнее вето отсрочат эти планы.

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