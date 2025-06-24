Теплее всего будет на юге и на Закарпатье.

В Украине интенсивного потепления пока не ожидается, будет неустойчивая погода. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"Пока что интенсивного потепления не ожидаем. У нас будут колебания температуры наблюдаться. Потому что у нас в следующие несколько суток все еще продолжают поступать атмосферные фронты с северо-запада и запада", - сообщила она.

Эти фронты будут обусловливать неустойчивую погоду с колебаниями: как давления, влажности, так и температуры. "И время от времени даже будут вызывать в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами", - отметила Птуха.

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В северной части страны все еще будет достаточно прохладная погода, но на остальной территории - несколько теплее, с по-летнему комфортными температурными показателями. "Теплее всего ожидаем на юге и на Закарпатье", - сказала синоптик.

Так, на западе и юго-западе, а 25-26 июня - уже на большинстве территории Украины ночь уже станет на несколько градусов теплее.

"А днем +22°...+28°. А вот юг 25-26-го и на Закарпатье - вот там +27°...+33°. Вот там, если можно так сказать, уже такая летняя жара может быть", - рассказала эксперт.

В то же время северные, Волынская и Ровенская области, - прохладнее: там будет только +19°...+25°.

"В этих пределах примерно и будет удерживаться температурный фон. Немножко там во второй половине недели, на несколько градусов, может быть теплее", - сообщила Птуха.

Жара в Украине - прогноз синоптика

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе украинцев ждет неустойчивая погода с колебаниями температуры воздуха, дождями и порывистым ветром.

В то же время, по его словам, в ряде областей наступит настоящий летний ад, ведь температура повысится до 35-37 градусов тепла.

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