Стоимость может приблизиться к 70 гривням за литр премиального топлива.

Стоимость бензина на АЗС в ближайшие две недели вырастет в среднем до 63-64 гривен за литр и 67-68 грн/литр за премиальные сорта из-за роста мировых цен на нефть и ударов России по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

В то же время дизельное топливо подорожает до около 62 грн/литр. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. По его словам, это будет актуально, если цена на нефть не будет превышать 75 долларов за баррель.

"По заправкам все очень просто считается. Наши мейджоры (крупнейшие игроки рынка, – УНИАН) ОККО, WOG хотят 14-15 гривень на литре, то есть розничная стоимость (дизельного топлива, – УНИАН) может достичь 62 грн/литр, поскольку они не покупают у перекупов. И по бензину – 63-64 грн/литр. Соответственно, стоимость премиального сорта топлива вырастет до 67-68 грн/литр, хотя его себестоимость выше на 30 копеек/литр. Здесь дополнительный фактор Кременчугского НПЗ (Россия недавно нанесла повторный удар по заводу, – УНИАН). Несколько усложнилась логистика бензина. Но это временное явление, которое через 2-3 недели сойдет на нет", – отметил эксперт, добавив, что автогаз подорожает на две гривни.

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При этом, как отмечает эксперт, рынок топлива в Украине сейчас является стабильным.

"Рынок в Украине стабилизировался. Если в четверг-пятницу спекулянты качали оптовую цену до 50 гривень за литр дизельного топлива, то сейчас уже стоимость упала до 49 гривень. И эта цена завышена на 2 гривни", – отметил он, отметив, что за последнюю неделю оптовая цена дизельного топлива выросла на 6 гривень/литр.

Дмитрий Леушкин добавил, что после спадания геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены развернутся в обратную сторону, однако медленнее, "поскольку у нас все дорожает быстрее, чем дешевеет".

Перекроет ли Иран ключевой пролив

Говоря об опасениях относительно перекрытия Ормузского пролива, через который поставляется около пятой части мировой добычи нефти, и, как следствие, скачка цен на нефть, Дмитрий Леушкин отметил, что не верит в такой сценарий. Он добавил, что решение парламента Ирана, который рекомендовал перекрыть пролив, еще ничего не значит.

"Я не верю в перекрытие Ормузского пролива. Они могут менять датчики, спутники, GPS-навигацию. Возможно, даже какой-то корабль попытаются затопить. Но он достаточно широкий. Для того, чтобы его перекрыть, нужно провести серьезную операцию и затопить, например, 20 супертанкеров, и все равно какие-то лоцманы будут проходить по нему... Неподалеку находится авиабаза США. Вряд ли они у себя под носом допустят такую ситуацию. Поэтому я сомневаюсь, что это произойдет", – заметил эксперт, также выразив сомнение в том, что ирано-израильская война затянется надолго.

Удары США по Ирану и цены на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки в ночь на 22 июня нанесли удары по Ирану. В частности, были атакованы ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех трех объектов.

В ответ официальный Тегеран заявил о возможном закрытии Ормузского пролива – ключевой артерии для поставок нефти. По словам аналитиков, это может привести к скачку цен на нефть до более 100 долларов за баррель, но ударит по Ирану и его союзникам.

Рост напряженности на Ближнем Востоке также подтолкнул вверх мировые цены на нефть. После фактического вступления США в ирано-израильскую войну котировки "черного золота" взлетели до 5-месячных максимумов, что привело к росту цен на бензин и в Украине.

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