В то же время дожди не будут идти целыми днями, будут перерывы.

На этой неделе в Киеве ожидается неустойчивая погода с дождями. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Говоря о погоде в Киеве на этой неделе, она отметила, что в ближайшие дни в городе сохранится неустойчивая погода. В частности, сегодня в столице ожидается кратковременный дождь.

"25-го ночью - без осадков, днем - снова местами кратковременный дождь может быть. И 26-го - так же. Преимущественно такие дождливые дни у нас будут. Но с перерывами. То есть это не означает, что целый день будет идти дождь", - сказала эксперт.

Видео дня

Температуры ночью 24-25 июня будут +13°...+15°, днем +22°...+24°. 26 июня ночью будет +16°...+18°, а днем за счет облачности и осадков может быть +20°...+22°.

"Но потом снова выравниваемся", - отметила Птуха и добавила, что, в частности 27-го июня ночью будет +12°...+14°, а дневные максимумы 27-28-го составят +23°...+25°.

Погода в Украине - стоит ли ждать летнего тепла

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине будет нестабильной. Периодически ожидаются дожди, ливни и грозы, а температура будет колебаться.

В отдельные дни воздух прогреется до 26-29 градусов, на юге - до 30-33. Только на севере Украины всю неделю будет довольно свежо.

Вас также могут заинтересовать новости: