Циничная атака россиян вызвала масштабные разрушения в жилом секторе.

В Сумской области спасатели ликвидируют последствия ночной вражеской атаки, из-под завалов удалось спасти трех человек, также было деблокировано тело ребенка.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там отметили, что в полночь россияне нанесли серию ударов по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской общины.

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"Циничная атака вызвала масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 зданий", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

"По предварительной информации, в результате атаки погибли три человека (среди них - один ребенок), еще шестеро получили ранения", - детализировали спасатели.

Удар по Сумской области

Ночью РФ массированно ударила дронами по Сумской области, в результате чего погибли три человека.

Начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщал, что под массированной атакой оказался поселок Верхнесыроватской общины. В результате налета погибли мужчина, женщина и 8-летний мальчик.

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