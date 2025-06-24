Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие 5 лет

Президент отметил, что планы НАТО по увеличению оборонных расходов дельные, но запланированные темпы очень медленные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности", - отметил Зеленский в интервью Sky News.

Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы:

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"Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии".

Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: "Я не верю, что Путин готов".

Также Зеленский жестко прокомментировал оборонные планы НАТО, согласно которым расходы должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными.

Президент Украины призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании:

"В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия".

Россия против НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, слухи о прямом столкновении России с НАТО ходят уже давно. На фоне этих новостей генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы увеличения оборонной поддержки Украины на более 35 миллиардов евро и заявил о необходимости роста расходов стран-членов до 5% ВВП до 2035 года.

В отчете Международного института стратегических исследований отмечается, что Россия сможет восстановить свою армию до 2027 года и тогда потенциально снова будет угрожать НАТО.

Немецкий советник по обороне Карстен Брейер заявил, что Альянс должен готовиться к возможному нападению со стороны России уже к 2029 году. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас предупредила о повышенной опасности со стороны России в виде кибератак, диверсий и воздушных нарушений.

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