Многие мужчины не понимают, зачем женщины тратят столько времени и усилий на эти вещи.

Хотя многие мужчины и женщины разделяют схожие идеалы относительно успеха и достижений, кое-что все же отличается. Касается это в частности, вещей, которые в понимании женщин являются символом статуса.

От расходов на ногти, волосы и косметические процедуры до инвестиций в шикарные аксессуары и стильный домашний декор – эти вещи, казалось бы, символизируют статус и женственность, но они абсолютно ничего не значат для мужчин, пишет Your Tango. Порой они даже не понимают, почему женщины тратят на это столько времени и усилий.

Ресурс назвал 11 вещей, которые, по мнению женщин, являются символами статуса, но при этом ничего не значат для мужчин.

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1. Культовые роскошные сумочки

Для многих женщин роскошная сумочка в гардеробе – это больше, чем просто аксессуар. Это свидетельство успеха и статуса, который невозможно повторить ничем другим. К тому же, сумочки часто служат средством самовыражения.

Многие женщины восхищаются эксклюзивностью и престижем, которые приходят с обладанием роскошной сумочкой. Мужчины же чаще склонны видеть в них просто условный "мешок", в который женщины бросают свои вещи.

2. Дизайнерская обувь

Возможность обладать парой (или несколькими парами) дизайнерской обуви означает для женщин больше, чем просто ходить в трендовых туфлях. В их глазах появление на публике в обуви от Bottega Veneta или кроссовках от Balenciaga является признаком успеха, ради которого они так тяжело работали.

Женщины инвестируют свои деньги в обувь, поскольку считают ее не просто аксессуаром для совершенного образа, а основным показателем стиля, статуса и престижа.

3. Люксовая косметика

Когда речь идет о косметике для макияжа, женщины не боятся вкладывать деньги в средства от известных брендов – будь то румяна от Dior или бронзер от Chanel. У них эти бренды ассоциируются с эксклюзивностью, престижем и, прежде всего, со статусом. Макияж в их глазах – это форма искусства, которая служит способом выражения их идентичности.

Опрос, проведенный Advanced Dermatology, показал, что женщины тратят в среднем 877 долларов (более 36 тысяч гривень) в год на свою внешность.

4. Свежий маникюр

Женщины считают, что регулярный маникюр – это больше, чем просто уход за ногтями, но и показатель статуса. Ухоженные руки стали основным элементом бьюти-сообщества, и женщины обязательно находят время для визита к любимому мастеру.

5. Высококлассный уход за кожей

Уход за кожей для многих женщин – это не просто рутина. Это еще и инвестиция во внешний вид и статус. Лосьоны, сыворотки, тоники, кремы – все это тщательно выбирается женщинами под их потребности, тогда как для мужчин это просто "баночки".

6. Особенные бутылки для воды

Женщины превратили питье в стиль жизни и признак статуса, говорится в материале. Ряд брендов, которые производят бутылки и кружки для питья, приобрели культовую популярность, их раскупают на каждом шагу по всему миру. Примером этого являются известные кружки от Stanley.

Мужчины тоже часто используют бутылки для воды, но они не обязательно отдают предпочтение известным брендам так же, как женщины.

7. Люксовые духи

Качественные дизайнерские духи являются одной из самых больших роскошей в жизни для многих женщин. Духи от брендов как Tom Ford или Chanel, стали признаком статуса среди представительниц женского пола.

8. Дорогая спортивная одежда

Когда женщина покупает дорогую одежду для занятий спортом – это не столько о том, чтобы иметь что-то практичное для тренировок, сколько о том, чтобы продемонстрировать стиль и уверенность.

Действительно, качественная одежда прослужит дольше. А некоторые исследования показывают, что есть вероятность, что вы действительно будете тренироваться больше или прилагать больше усилий, если одежда имеет для вас определенную ценность или символизм.

9. Кофе

Для женщин заказать в заведении латте или эстетически привлекательный мокко – это не просто "заправиться" кофеином. Это также отражение их статуса и стиля.

Многих мужчин просто не интересуют тонкости заказа кофе в эстетичных кофейнях.

10. Комплекты чемоданов

Когда женщина обладает изящным комплектом чемоданов для путешествий, это подчеркивает ее стиль и чувство изысканности. Для большинства мужчин большее значение имеет удобство, чем то, как их чемоданы будут вписываться в эстетику или социальный статус.

11. Роскошная пижама

Одежда для сна для многих женщин имеет большое значение. Многие обязательно имеют в своем арсенале шелковые пижамы – они удобные, стильные, а также являются олицетворением элегантности и изысканного стиля жизни.

Ранее мы рассказывали, какие вещи носят в сумке женщины с высоким интеллектом.

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