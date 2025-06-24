На Курщине мародеры 'минуснули' начальника военной полиции

По сообщению местных властей, он погиб во время "выполнения служебного долга".

В Курской области России мародеры убили начальника военной полиции Суджанского района, который пытался задержать их.

Как сообщили в пресс-службе рубернатора Курщины Александра Хинштейна, начальник военной полиции Алексей Жаров погиб при задержании мародеров, "выполняя служебный долг".

"Его героический поступок, совершенный при попытке задержания группы мародеров, стал ярким примером настоящего патриотизма и преданности долгу", - добавил Хинштейн.

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По его словам, Жаров служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах, он помогал жителям, которые остались в пограничье.

Ликвидация оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные ликвидировали "любимца" российской пропаганды, командира одного из артиллерийских подразделений армии России Владимира Ильясова.

Ильясов охотно "светился" в пропагандистских видео на фоне боевых машин. В одном из таких видео он сказал: "Армию люблю, в отпуск не хочу, стреляю хорошо. Слава артиллерии!"

Тем временем потери личного состава России убитыми и ранеными во время войны в Украине пересекли отметку в 1 млн человек.

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