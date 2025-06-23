Он поблагодарил Тегеран за предупреждение об атаке.

Иранский ответ на операцию Соединенных Штатов Америки против его ядерных объектов был "очень слабым" и не привел к разрушениям.

Об этом в своей социальной сети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, военные ожидали атаку и очень эффективно противодействовали ей. Всего было выпущено 14 ракет - 13 из них сбили, еще одну не трогали, поскольку она летела в неугрожающем направлении:

"Я хочу поблагодарить Иран за заблаговременное предупреждение, что позволило избежать гибели людей, и никто не был ранен. Возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль сделать то же самое".

Трамп отметил, что в результате этой атаки не пострадали не только американцы, но и катарцы. Впоследствии он поздравил весь мир с тем, что "настало время для мира".

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Иран ответил на атаку США

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты Америки вступили в войну на Ближнем Востоке, нанеся серьезные удары по трем ядерным объектам Ирана.

Вашингтон объявил, что воюет не против Ирана, а против ядерной программы страны, а Тегеран еще может вернуться за стол переговоров. Тем временем в Иране анонсировали ответ на эту атаку.

Сегодня СМИ сообщили о запуске ракет по военным базам США на Ближнем Востоке. Под ударами могли оказаться объекты в Катаре и Ираке.

В Корпусе стражей исламской революции назвали операцию против американских баз "Башарат аль-Фатх". Они уверяют, что катарская база Аль-Удейд подверглась разрушительному удару.

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