Он также поделился своей позицией относительно смены власти в Иране.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал удары Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана.

"Эти удары не имеют никаких рамок законности, даже если Франция разделяет цель не допустить приобретения Ираном ядерного оружия", – заявил французский лидер во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Осло.

Макрон также поделился своей позицией относительно смены власти в Иране:

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"Я верю в суверенитет народов и территориальную целостность... поэтому я не думаю, что мы можем занять место народа, чтобы заменить его лидеров", – сказал президент Франции.

Удары США по Ирану: реакция других стран

Ночью 22 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, все они – уничтожены.

В Китае после этой атаки заявили, что операция подорвала доверие Пекина к Вашингтону. Там обеспокоены, что ситуация "может выйти из-под контроля".

Осудила атаку и Россия. Заявление российского МИДа показалось несколько абсурдным, учитывая то, что РФ вторглась в суверенное государство и годами наносит удары по мирным городам в Украине.

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особое беспокойство, что удары осуществила страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН", – выдали там.

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