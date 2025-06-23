Президент Украины в Великобритании неспроста.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Глава государства в Telegram поблагодарил Его Величество, королевскую семью и британцев, в целом, за продолжающуюся поддержку.

Встреча произошла в Виндзорском замке. Это уже третья встреча Зеленского и Чарльза III. Они пожали друг другу руки перед камерами, что является очередным жестом поддержки Украины со стороны Великобритании, пишет Reuters.

Позже украинский лидер провел встречу с премьер-министром Киром Стармером в рамках краткого визита, целью которого является обсуждение обороны Украины и усиления давления на Россию. Планируется также встреча со спикерами обеих палат британского парламента.

Видео дня

"Мы также будем вести переговоры о новых и мощных шагах для усиления давления на Россию за эту войну и прекращения ударов", — заявил ранее Зеленский в соцсети X.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также сообщил, что глава государства также встретится с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании, и с представителями аналитических центров.

Что известно о предыдущих визитах Зеленского в Великобританию

Ранее УНИАН сообщал, что предыдущая встреча состоялась в марте. Тогда они предстали перед камерами в поместье Сандрингем в Норфолке. Однако о конкретных деталях разговора тогда не сообщалось.

Кроме того, в тот же день состоялся европейский саммит. По его результатам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Европа увеличит как расходы на собственную оборону, так и помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: