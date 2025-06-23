Не все киевляне знают историю своего города.

Несмотря на то что Шевченковский район юридически был создан в 1937 году постановлением ЦИК УССР, фактически эта местность существовала еще во времена Киевской Руси. Именно на территории Шевченковского района происходили важные для Украины исторические события.

Чем уникален Шевченковский район - Киев и его легенды

Невозможно в двух словах объяснить, насколько многогранен, красив и разнообразен Киев - Шевченковский район, как один из старейших в городе, также может "рассказать" свою уникальную историю.

Андреевская церковь

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Если мы говорим о том, какой самый старый район в Киеве, то на ум сразу приходит Печерский, затем Подол, и уж только потом Шевченковский. Однако это не мешает ему фигурировать даже в Повести временных лет. Там сказано, что Андрей Первозванный, проповедуя в Скифии, дошел до Киева.

Он, стоя на холме, водрузил крест в землю и сказал: "Здесь будет построен великий город". Пророчество сбылось - на святой земле был основан Киев, а в 1215 году на том месте, где, по преданию, находился крест, князь Мстислав Романович построил деревянную церковь, которую прозвали Крестовоздвиженской.

Через 30 лет во время нашествия хана Батыя церковь сгорела, и только спустя 500 лет, в 1749 году в Киеве начали строить новую, каменную, Андреевскую церковь. Через 13 лет строительство было завершено и храм, возведенный более 200 лет назад, сейчас является одной из главных достопримечательностей города.

Татарка

Следующая остановка - "Татарка" - историческая местность, расположенная в Шевченковском районе между Лукьяновкой и Подолом, из названия которой ясно, что она как-то связана с татарами. История очень интересная - в XIX веке сюда из Нижнего Новгорода бежали татары, спасаясь от голода.

Именно там они основали свои поселения, построили деревянные жилища и даже устроили базар, где торговали и вещами, и продуктами. Историки утверждают, что, зазывая покупателей, продавцы кричали "шурум-бурум", что переводится примерно как "всякая всячина". Татарский базар чем-то напоминал современные секонд-хенды и просуществовал в таком виде вплоть до 1940 года.

Школа домоводства

На той же Татарке в 1911 году была основана Школа домоводства. В этом учреждении могли получать образование девочки старше 13 лет, сама школа существовала на пожертвования. Юных киевлянок обучали садоводству, рукоделию, кулинарии, письму и музыке. Их учили быть хорошими женами, а после окончания учебного заведения девушки даже получали диплом. Здание, в котором располагалась школа, сохранилось до сих пор по адресу Тропинина (Якубенковская), 10.

Символ Киева - липа

Это сейчас у каждого украинца Киев ассоциируется с каштанами, но так было не всегда. Существует легенда, как будто бы в 1635 году Киевский митрополит Петр Могила посадил липу, которая растет в столице до сих пор. Находится она возле Десятинной церкви Пресвятой Богородицы, которая, в свою очередь, стала первым каменным православным храмом на Руси. К сожалению, до наших дней здание не сохранилось - в 1928 году церковь снесли.

Киевляне называют эту липу Деревом желаний. Если возле нее пожелать чего-нибудь или загадать желание, все обязательно сбудется, но делать это обязательно нужно на рассвете или на закате.

Лукьяновская тюрьма

Сейчас, в 2025 году, возле станции метро "Лукьяновская", по улице Дегтяревской, 13 располагается СИЗО Киева, коих множество по стране. Однако это здание все равно отличается от других пенитенциарных учреждений, будучи памятником культуры и архитектуры.

Дело в том, что чуть более 160 лет назад, в 1863 году, на этом месте начала функционировать образцовый Лукьяновский тюремный замок с православной церковью и еврейской молельней. Интересно, что среди заключенных "лукьяновки" были и знаменитые люди - историк Михаил Грушевский, главный инженер ЧАЭС Анатолий Дятлов, военный и политический деятель Симон Петлюра, поэт Максим Рыльский и другие, оставившие след в истории Украины, личности.

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