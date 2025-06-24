Важно успеть за определенное время.

Головоломки и оптические иллюзии полезны при рассеивании внимания или усталости от цифровых раздражителей. Также они учат нас мыслить последовательно и стратегически.

Если вам нравится такой вид досуга, то предлагаем потратить несколько минут на новую головоломку от УНИАН. На этот раз надо найти среди десятков цыплят один банан.

Задача кажется очень простой, но банан хорошо маскируется благодаря схожести цвета и формы, а мозг автоматически фильтрует "лишние" детали.

Видео дня

Готовы к проверке внимательности? Тогда устанавливайте таймер на 6 секунд и начинайте поиск!

Ответ

Банан спрятали в одной из нижних строк с птичками.

Другие головоломки для внимательных

Ранее мы предлагали читателям посмотреть на изображение попугаев, среди которых скрывается маленькая бабочка. Только настоящие детективы смогут заметить ее всего за 7 секунд

Также попробуйте потренировать свою наблюдательность с помощью теста на внимательность с буквами. Необходимо быстро отыскать слово среди множества букв.

У детей головоломки стимулируют развитие интеллекта, а у взрослых - замедляют когнитивное старение и могут быть профилактикой деменции.

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