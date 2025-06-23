Отдельное внимание уделили усилению украинской противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, они обсудили внедрение новых санкций против России. Зеленский настаивает на усилении давления на энергетический и банковский секторы, теневой флот, поставщиков компонентов двойного назначения, а также на всех, кто задействован в производстве "Орешника". Кроме того, лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества:

"Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи - дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно укрепит обе страны. Отдельное внимание - усилению нашей ПВО. Тоже есть договоренности. Спасибо!".

Как передает The Independent, во время визита Зеленский и Стармер встретились с украинскими военными, которые проходят обучение в рамках операции "Интерфлекс". Перед ними лидеры объявили о новом военном партнерстве.

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"Я очень горжусь тем, что сегодня днем мы можем объявить о соглашении о совместном военном производстве, первом в своем роде для Украины и Великобритании, которое станет огромным шагом вперед в том вкладе, который мы можем продолжать делать, и действительно символизирует не только нашу совместную работу в этом конфликте, но и 100-летнее соглашение, которое мы заключили", - сказал британский премьер.

Соглашение обеспечит Великобритании доступ к украинским технологическим разработкам, что позволит британским оборонным компаниям масштабировать производство военной техники, а Украине - получить больше беспилотников для применения на фронте. Первые соглашения между оборонными компаниями могут заключить уже в ближайшие недели.

Зеленский в Лондоне

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России Великобритания предоставила Украине более 18 миллиардов фунтов стерлингов поддержки.

Также Лондон поставил Украине широкий спектр вооружений: танки Challenger 2, системы ПВО, ракеты Storm Shadow, дроны, RADAR, а также десятки наземных, воздушных и морских платформ.

Сегодня президент сообщил об очередном визите в Британию, во время которого провел встречу со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании - Линдси Хойлом и Джоном Макфолом.

Кроме того, украинский президент имел аудиенцию у Короля Чарльза III. О деталях их встречи не сообщалось.

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