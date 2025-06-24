Сейчас Трамп не хочет эскалации.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не хочет большей эскалации на Ближнем Востоке, однако готов усилить военное вмешательство, если это будет необходимо.

Об этом в комментарии CNN сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, американская администрация ожидала ответа на удары по ядерным объектам Ирана, и президент не хочет большего военного вмешательства в регионе.

"Мы знали, что они будут отвечать. У них был подобный ответ после Сулеймани", - отметил чиновник, имея в виду иранского генерала Касема Сулеймани, которого США убили во время авиаудара в 2020 году.

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По предварительным данным, иранские ракеты не достигли запланированных целей. Министерство обороны Катара сообщило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили ракетную атаку, нацеленную на американскую авиабазу.

Атака на военные базы США

Напомним, 23 июня Иран совершил ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это стало ответом на авиаудары США по трем объектам иранской ядерной инфраструктуры.

Тегеран заранее уведомил власти Катара и США о планируемой атаке, что позволило избежать жертв и снизить масштаб удара.

Президент Дональд Трамп назвал атаку очень слабой и отметил, что Иран "отпустил свой гнев", выражая надежду на деэскалацию региональной напряженности и призывая обе стороны к миру.

Катар осудил ракетный удар, назвав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства страны, а также международного права.

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