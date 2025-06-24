FT о летнем наступлении России: Оккупанты сделали ставку на дроны, чтобы прорвать оборону ВСУ

Захватчики пытаются давить оптоволоконными дронами, которые не уязвимы к средствам РЭБ.

Россия активизировала летнее наступление в Украине, сделав ставки на новые технологии, прорывы и планы по окружению Сил обороны, пишет Financial Times.

Широкомасштабное продвижение с севера и востока

С мая Россия демонстрирует самые большие территориальные достижения в Украине с ноября 2024 года. Основные успехи зафиксированы в Сумской области, где было захвачено около 200 км² территории. Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения российские силы достигли границы Днепропетровской области.

Ключевым направлением стало продвижение в районе Константиновки в Донецкой области. Российские войска атакуют город с трех сторон, продвинулись на 10 км к западному флангу, сократив расстояние до города до 12 км. Это создало угрозу окружения и отрезания Константиновки от Покровска.

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Новый тип дронов, против которых не действует РЭБ

Одним из главных факторов продвижения стали ударные дроны с оптоволоконным управлением. Они не реагируют на украинские средства радиоэлектронной борьбы, потому что не передают сигнал через радиоволны. Как рассказал украинский командир подразделения беспилотников:

"На данный момент вам повезло, если вы проезжаете пять километров от линии фронта, а ваш автомобиль все еще работает. Вот так они работают, все остальное сейчас является исключением".

Эти дроны глубоко поражают логистические цели на 30-40 км вглубь территории Украины. Они атаковали украинские грузовики, уничтожили склады на дороге между Краматорском и Добропольем. Командиры на фронте, в частности возле Северска, запретили любое дневное движение транспорта, разрешая его только "в серое время суток и в темноте".

Критическая ситуация в прифронтовых городах

Константиновка стала одной из главных горячих точек. Из довоенного населения в 65 000 человек осталось лишь 8000 человек. Люди массово бегут, "Новая Почта" закрыла последнее отделение, магазины переезжают в подвалы.

Роман Бугаев, волонтер "Восток SOS" отметил, что город больше "не пригоден для жизни".

Организация рассматривает возможность переезда из Краматорска, который до сих пор считался относительно безопасным тылом, но теперь также попадает под прицел дронов и артиллерии.

Перспективы и стратегическая неопределенность

По словам аналитика Роба Ли, результат кампании может повлиять на перспективы мира:

"Многое зависит от того, что произойдет этим летом. Если России будет трудно продвигаться вперед, переговоры могут иметь больше шансов осенью или зимой... но может произойти обратное".

Эмиль Кастехельми из Black Bird Group добавляет, что прорыва линии фронта в ближайшее время не будет, но темпы продвижения России могут возрасти.

"Бережное управление резервами является ключевым фактором для Украины этим летом, куда их распределить и как ими управлять, чтобы возникающие кризисы не превратились в катастрофы", - добавил он.

Летнее наступление России - последние новости

Как сообщал УНИАН, летнее наступление россиян сейчас на пике, но планы российского диктатора Владимира Путина с продвижением в Украине не выполняются. Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины вытесняют российских захватчиков из Сумской области.

Позже он рассказал о ситуации в Днепропетровской и Сумской областях. По его словам, сейчас продвижения российской группировки на Днепропетровскую область нет. Однако, подчеркнул он, для россиян важно создать информационную волну "как и в Сумах, что они, мол, приближаются к Сумам".

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