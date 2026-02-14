Украина готова прекратить огонь, если Россия проведет у себя выборы – Зеленский

Зеленский согласится на проведение выборов в Украине только при условии реального прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить наносить удары по российской территории, если Россия организует выборы в своей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Во-первых, никто не поддерживает выборы во время войны. Это что-то странное. Я говорил об этом много раз", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Как отметил глава государства, если американская сторона будет отстаивать позицию по выборам, то он готов продемонстрировать, что Украина готова к этому.

"Я очень честен. Дайте нам два месяца прекращения огня, мы пойдем на выборы. Дайте нам прекращение огня, инфраструктуру безопасности. Возможно, не два месяца, но нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что нужно создать возможности, чтобы украинские солдаты на передовой могли проголосовать, потому что иначе возникает вопрос: как они смогут одновременно защищать государство и участвовать в голосовании?

Он отметил, что вопрос проведения выборов во время войны является сложным. И, к тому же, ему неизвестно, был ли у кого-то такой опыт проведения выборов. Но не нужно сравнивать.

"Иногда я слышал: "Да, у нас были выборы в Соединенных Штатах во времена Линкольна...". Как мы можем это сравнивать? Наши люди находятся под ракетами. Это не просто война на суше, есть много ракет. Мы находимся под ударами баллистики. Поэтому, дайте нам прекращение огня", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уверен, что президент США Дональд Трамп может этого достичь.

"Нажмите на Путина, сделайте перемирие, тогда наш парламент внесет изменения в закон, и мы пойдем на выборы. Если американцам нужны выборы в Украине, и если россиянам нужны выборы в Украине, - мы открыты для этого. Но мы также можем сделать прекращение огня для россиян, если они проведут выборы в России", - подчеркнул Зеленский, вызвав ремаркой о выборах в России бурные аплодисменты в зале.

Выборы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на этой неделе западные издания распространили информацию, что Зеленский якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям.

В то же время, Зеленский опроверг данную информацию. Он сказал, что впервые услышал об этом из СМИ.

По данным западных СМИ, США на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля выдвинули условие, чтобы Украина провела выборы 15 мая. Это объясняется тем, что после этой даты в США наберет обороты избирательная кампания на промежуточных выборах в Конгресс.

Вас также могут заинтересовать новости: