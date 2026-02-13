США требуют, чтобы Украина быстрее шла на уступки: The New York Times раскрыл причину

Неясно, что администрация Трампа готова сделать, если не получит желаемых уступок от Киева по таким вопросам, как территория и выборы.

Администрация президента США Дональда Трампа, в попытке добиться окончания войны до начала лета, наращивает давление на Украину, чтобы та согласилась отдать россиянам Донбасс и провести выборы.

Об этом сообщает издание The New York Times. В таких обстоятельствах Украина пытается балансировать между тем, чтобы оправдывать американские ожидания, а с другой - чтобы избегать неприемлемых уступок по территории.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что США более настойчиво давят на Киев, чем на Москву. Но он также четко дал понять, что Украина должна делать все возможное, чтобы сохранить вовлечение администрации Трампа в дипломатический процесс.

Как отмечает издание, непонятно, на какие действия готовы пойти США, если не получат от Украины того, чего стремятся в отношении территорий и выборов.

Издание отметило, что Трамп четко заявил, что лавры от окончания войны хочет присвоить себе. Но уже не раз устанавливаемые его администрацией сроки окончания этой войны истекали и, кажется, с незначительными последствиями. Американские чиновники продолжают оставаться вовлеченными в переговоры, хотя Украина не принимает дружественные к России положения, изначально выдвинутые США.

Как сообщил Зеленский, он не получал никаких сигналов, что США планируют выйти из процесса. Но народный депутат Украины Ярослав Юрчишин утверждает, что администрация Трампа угрожает выйти из переговорного процесса, если Украина не готова идти на уступки, в том числе по выборам.

Юрчишин, объясняя информацию, которая ему стала известна в парламенте, отметил, что во время переговоров в Абу-Даби в этом месяце США призвали Украину провести выборы 15 мая. Депутат добавил, что в условиях длительной войны очень маловероятно, что Украина сможет в ближайшее время организовать выборы.

В переговорах пункт об украинских территориях остается одним из самых сложных. США оказывают давление на Украину, чтобы Киев пошел на уступки по Донбассу.

Зеленский недавно прямо сказал, что российский диктатор Владимир Путин попросил Трампа отдать ему эту территорию. Президент Украины так объяснил эту просьбу Путина: "Дайте мне весь Донбасс - и я закончу войну. Это если очень коротко".

Как добавляет издание, в рамках предложения, чтобы Украина полностью вышла из Донбасса, остается непонятным, будет ли эта территория находиться под полицейским патрулированием и управлением со стороны российских властей или со стороны международных.

Переговоры о завершении войны

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям.

11 февраля президент Украины заявил, что США предлагают РФ и Украине завершить войну до лета. Впрочем, вопрос о будущем Донбасса остается нерешенным. Украина продолжает отстаивать модель по формуле "стоим, где стоим", а это означает, что Украина не собирается отдавать России ту часть Донецкой области, которую она не может захватить силой.

