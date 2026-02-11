Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля, - Financial Times

Украина начинает подготовку к масштабной перезагрузке власти и определению будущего страны.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить план проведения президентских выборов и референдума 24 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.

Еще на прошлой неделе было известно, что в рамках структуры, обсуждаемой американскими и украинскими переговорщиками, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум, пишет Reuters. Украинские избиратели должны будут проголосовать за него одновременно с участием в национальных выборах.

Чиновники обсуждали возможность того, что и выборы, и референдум могут состояться уже в мае. В материале говорится, что Украина уже начала планирование президентских выборов параллельно с референдумом по перспективному мирному соглашению с Россией.

Другие новости о выборах и референдуме в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что только каждый десятый украинец считает, что выборы надо проводить до прекращения огня. Отмечается, что в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 23% поддерживают проведение выборов.

Арахамия, в свою очередь, назвал ключевое условие для выборов. По его словам, выборы президента и референдум могут пройти одновременно, но только при условии, что сам мирный план уже согласован всеми сторонами.

