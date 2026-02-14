Орбан отреагировал на резкое заявление Зеленского в Мюнхене о его животе

По словам венгерского премьера, заявление президента Украины "поможет венграм более четко увидеть ситуацию".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что благодаря украинцам он может думать о том, как нарастить свой живот, а не армию. Соответствующий комментарий Орбан опубликовал в сети Х.

"Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз", - отметил он.

По словам Орбана, заявление украинского лидера "очень поможет венграм четче увидеть ситуацию".

"Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", - добавил венгерский премьер.

Заявление Зеленского об Орбане

Как сообщал УНИАН, Зеленский во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что благодаря Украине Орбан может думать об увеличении своего живота, а не армии. По его словам, именно украинцы держат европейский фронт.

Президент Украины подчеркнул, что за нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии, Молдова и Румыния, которые стремительно развиваются, без диктатуры.

"И даже один Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никто из наших людей не выбрал быть такими героями.

