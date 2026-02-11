Зеленский опроверг информацию СМИ о намерении 24 февраля объявить выборы

Как подчеркивает президент, сначала должно быть прекращение огня, чтобы потом думать о выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Зеленский сделал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"О выборах, намерении объявить 24 [февраля] – впервые слышу. Впервые услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас", – подчеркнул Зеленский.

При этом, как подчеркнул президент, к выборам может произойти переход тогда, когда "есть все соответствующие гарантии безопасности".

"Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры Украины. Украина сама никогда не поднимала, но безусловно мы готовы к выборам, я говорил очень просто сделать. Сделайте ceasefire (прекращение огня - УНИАН) - будут выборы", - подчеркнул Зеленский.

Он повторил, что речь идет о вопросах безопасности.

Также глава государства прокомментировал, настаивают ли в Белом доме на теме проведения выборов.

"Вы знаете, что Америка поднимала вопрос выборов, поэтому я не хочу вдаваться в детали. Иначе еще угрожают отказаться от своих же гарантий безопасности. Нет, они не угрожают отказываться от гарантий безопасности. Кстати, не связывают выборы с гарантиями безопасности", - подчеркнул президент.

Слухи о выборах

Как писал УНИАН, ранее авторитетное издание Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников распространило информацию, что Зеленский якобы намерен 24 февраля объявить план проведения президентских выборов и референдума.

Как писал Reuters, еще на прошлой неделе было известно, что в рамках структуры, которую обсуждают американские и украинские переговорщики, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум.

В ЦИК заявили, что выборы в военное время просто невозможны по закону.

