Пока страна была союзником России, евроинтеграция была фактически невозможной.

Армения официально начала путь к членству в Европейском союзе. Соответствующий закон подписал президент страны Ваагн Хачатурян, сообщает News.am.

По данным издания "Новое время", закон был инициирован общественной организацией на основании собранных 60 тысяч подписей граждан страны. 26 марта этого года закон был принят армянским парламентом.

"Мы внесли этот законопроект для того, чтобы Армения могла выразить свою политическую волю двигаться в сторону Евросоюза. Этот процесс необратим. Народ выступает за это", - заявлял тогда уполномоченный представитель инициативной группы "Еврореферендум" Артак Зейналян.

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Армения меняет геополитический вектор

Как писал УНИАН, после окончательного военного поражения в борьбе с Азербайджаном за азербайджанский регион Карабах Армения начала отходить от традиционного альянса с Россией. Премьер-министр страны Никол Пашинян в частности обвинял Россию в том, что она фактически помогла Азербайджану, а не Армении, которая была формальным союзником Кремля в рамках ОДКБ.

Армения заставила Россию вывести с армянской территории часть российских "миротворцев", а также заявила о приостановлении участия в ОДКБ.

Также Армения подписала Римский статут и теперь формально обязана арестовать Владимира Путина при первой же возможности.

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