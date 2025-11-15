Глава МИД Польши напомнил, что Украина уже имеет статус кандидата.

Украина станет членом Европейского Союза. Тем не менее, вероятнее всего, это произойдет в начале следующего десятилетия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в подкасте "The Rest Is Politics", пишет Polsat News.

Украина, вероятнее всего, вступит в Европейский Союз

"Хотя Венгрия и блокирует прогресс в этом вопросе, Украина уже имеет статус кандидата", - сказал Сикорский.

Также политик в разговоре с журналистами заявил, что Украине нужно справиться с коррупцией, иначе она не станет членом ЕС. По его словам, блок требует честности и соблюдения всех необходимых процедур.

В этом же подкасте глава МИД Польши заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли выдержит еще три года войны против Украины. По его словам, Киеву должны помочь, в частности, средства, полученные от замороженных российских активов.

"Украина в настоящее время производит около половины дронов и ракет у себя. Путин не достиг того, чего хотел. Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он уже 10 лет продолжает воевать на Донбассе. Я бы не назвал это победой", - подчеркнул Сикорский.

Европе нужно быть готовой к угрозе со стороны России

Также польский политик добавил, что Европа должна иметь собственные оборонные возможности, а не полагаться на США в каждом чрезвычайном случае. Он отметил, что и Польше нужно серьезно относиться к угрозе со стороны Москвы.

"Отношения Польши с Россией насчитывают 500 лет, мы были российской колонией. Россияне напали на нас вместе с нацистской Германией в 1939 году и навязали коммунизм на 45 лет. Скорее мы будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - сказал Сикорский.

Украина примет саммит ЕС, чтобы разблокировать процесс вступления в блок

Ранее Politico писало, что в декабре ведущие европейские министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз. Отмечается, что неформальный саммит министров по европейским делам пройдет во Львове 10-11 декабря.

Два чиновника рассказали журналистам, что члены Евросоюза хотят добиться того, чтобы Украина и Молдова могли приступить к следующему раунду реформ, не дожидаясь официального одобрения. В издании объяснили, что это позволит Украине действовать быстро, если тупиковая ситуация, связанная с протестами Венгрии, будет разрешена.

