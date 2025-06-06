Украина передала Еврокомиссии свои предложения по политике в сфере нацменьшинств, которые вызвали беспокойство в Венгрии.

Венгрия еще не сняла свое вето относительно переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на брифинге в парламенте страны.

Она напомнила, что на прошлой неделе Украина вместе с Молдовой выполнила все условия, которые необходимы для того, чтобы открыть по меньшей мере три кластера переговоров.

"Это половина всего переговорного процесса - первый блок - основы вступления в ЕС, а также важнейшие кластеры, которые касаются участия Украины во внутреннем рынке ЕС или которые касаются внешней или политики безопасности. Все эти кластеры мы можем открыть ещё при польском председательстве [в Евросоюзе]. Для этого Украина и Молдова выполнили абсолютно все условия. На сегодня документы, предоставленные двумя странами, рассматриваются государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, которая через 2 недели предоставит выводы, на основе которых мы сможем говорить о конкретных датах. Мы настроены опимистично", - рассказала она.

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При этом отметила, что Венгрия еще не сняла свое вето в отношении решения об открытии кластеров. По ее словам, правительственная команда проводит технические консультации по вопросам, которые поднимает Венгрия на уровне ЕС стосоно национальных меньшинств.

Стефанишина рассказала, что в парламенте на рассмотрении есть законопроект по этим вопросам, который учитывает эти параметры.

"Украина передала Еврокомиссии предложения по политике в сфере нацменьшинств, которые учитывают все 11 пунктов, которые вызвали беспокойство в Венгрии. Мы надеемся, что диалог будет найден", - добавила она.

При этом отметила, что диалог ведет не только Украина, но и Еврокомиссия, а также коллеги из других стран помогают.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, с 12 мая на регулярной основе работают команды, которые работают над перечнем задач в рамках 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны.

Будапешт использовал принцип единодушия, необходимый для принятия решений по расширению ЕС, чтобы заблокировать открытие первого переговорного кластера с Украиной, известного как "Фундаментальные вопросы", который охватывает верховенство права и права нацменьшинств.

Страна требует от Киева дополнительного документа - плана защиты национальных меньшинств, в частности венгерской общины на Закарпатье.

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