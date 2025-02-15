Венгрия выдвинула Украине дополнительные условия.

Венгрия заблокировала первый блок переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщил дипломат ЕС для RMF FM.

Известно, что в пятницу польское председательство представило письмо с условиями открытия кластера "Фундаментальные вопросы", которое будет направлено Украине. Речь идет о подготовке и принятии двух дорожных карт. Одна из них касается плана реформ в сфере верховенства права, а другая - реформы государственного управления.

Такое письмо поддержали многие страны ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единогласное решение.

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По словам корреспондента RMF FM, Венгрия в этом вопросе выдвинула Украине дополнительные условия, а именно страна требует план защиты национальных меньшинств.

"Этот вопрос может задержать или даже сделать невозможным открытие первого кластера в апреле. Тем более, что это лишь первый этап процедуры, содержащий еще два решения, которые должны быть приняты единогласно (а значит, рискуют быть заблокированными)", - подчеркнули в издании.

В RMF FM отметили, что блокирование со стороны Венгрии произошло тогда, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене, что ЕС должен ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз.

"Польша хочет открыть два из шести переговорных кластеров (сфер) с Украиной во время своего шестимесячного председательства. Это кластер "Основы", касающийся верховенства права и ценностей, на которых основывается ЕС, и кластер "Внешние отношения", касающийся внешней и оборонной политики", - напомнили в издании.

Позиция властей Венгрии в отношении Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грубо высмеял намерение ЕС оставаться с Украиной. Он подчеркнул, что Брюссель якобы "поддерживает убийства".

"В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают никчемные заявления. Нельзя просить место за столом переговоров. Его нужно заслужить! Силой, хорошим лидерством и умной дипломатией", - написал он.

Также министр европейских дел Венгрии Янош Бока, который близок к Орбану, заявил, что его страна согласится на новые санкции против РФ только после договоренности с Трампом. Он отметил, что Европейский Союз должен быть "очень осторожным" при принятии новых санкций против России.

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