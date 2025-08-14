По словам дипломата, от этих переговоров не стоит ожидать прорыва.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не изменят ситуацию для Украины ни в худшую, ни в лучшую сторону. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко в комментарии для LIGA.net.

По словам дипломата, Украина не будет присутствовать на такой встрече, поэтому не следует ожидать прорыва, учитывая не очень проукраинскую позицию Трампа.

"Если встреча происходит без Украины, пусть разговаривают, о чем хотят. Если сохранят поставки оружия и развединформацию, то нам ничего больше от Штатов не нужно", - отметил Огрызко.

Видео дня

В то же время министр считает, что не исключено, что Трамп может выйти из переговоров, если не достигнет соглашения с Путиным. Однако такой вариант маловероятен, поскольку в команде президента США, как уверяет дипломат, много тех, кто объяснит ему, что это будет поражением.

"Трампу нужна победа. И он ее получит, даже если ничего не добьется от Путина - просто заявит о победе", - подчеркнул он.

Также Огрызко выразил мнение, что Путин поддержит такие заявления Трампа.

"Путин будет дальше играть перед Трампом, будто хочет мира, дурача голову, чтобы не ввел дополнительных санкций и не дал оружия Украине. Они нашли друг друга в этой игре", - подытожил дипломат.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Ранее президент США сказал, о чем поговорит с Путиным на Аляске. Как сообщает NBC News, Трамп заявил, что не будет обсуждать территориальное разделение Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, его цель на встрече с Путиным на Аляске - прекращение огня в Украине. Также президент США подчеркнул, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если Путин не согласится прекратить войну.

В то же время The Guardian писало, что Трампу будет крайне сложно убедить Путина, на это есть одна причина. Это связано с тем, что российские войска прорывают линию фронта, и лидер РФ считает, что выиграет войну.

"Путин уже считает, что Россия постепенно выигрывает войну в Украине, и хотя предыдущие наступления в районе Покровска были дорогими и медленными для наступающих, возможно, наступление будет ускорено", - пишет издание.

Вас также могут заинтересовать новости: