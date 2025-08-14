Военные сомневаются, что Россия пойдет на прекращение огня с обеих сторон.

Украинские военные считают, что передача украинской территории России не приведет к миру. Перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина защитники высказались о шансах достичь мира. Они не верят, что РФ пойдет на прекращение войны, но проведение переговоров поддерживают. Поэтому журналист телеканала "Настоящее время" пообщался бы воинами ВСУ на Харьковщине и Донетчине, чтобы спросить их мнение по этому поводу.

В частности военные сомневаются, что Россия пойдет на прекращение огня с обеих сторон.

"Пока Россия не понесет здесь достаточных потерь, чтобы отказаться от военного давления на нас, это все будет продолжаться. Мы иначе эту войну не сможем остановить. Потому что мы, конкретно мы, готовы к миру прямо сейчас. Скажут: "Остановились!" - мы с огромной радостью остановимся. Но, к сожалению, с той стороны таких адекватных людей, с которыми можно было бы договариваться, нет", - говорит военнослужащий 43-й бригады ВСУ с позывным "Улитка".

Также украинские защитники не соглашаются с условием возможного обмена территориями.

"Мы пришли защищать свои дома. А если дом в Донецкой или Луганской области, на оккупированных территориях, то зачем тогда человек сюда пришел? Он пришел защищать свое, отстаивать свое. А тут такое соглашение: давайте мы все отдадим. Нет, этого не будет. Вся Украина полностью будет нашей", - отметила военнослужащая 43-й бригады ВСУ с позывным " Диди".

В то же время есть и другие мнения относительно тех территорий, которые россияне уже смогли захватить.

"Они уже потеряны, эти территории уже потеряны. Чтобы их восстановить, нужны будут сотни лет. Не десятки, а сотни. Это будут другие поколения", - подчеркнул военнослужащий 58-й бригады ВСУ с позывным "Чемпион".

Однако о выходе украинских бойцов из Донецкой области или других регионов пока вообще речь не идет.

"Нет-нет, я не согласен просто отдать. Столько людей погибло - чтобы просто отдать? Кому отдать? За что отдать?", - спрашивает военнослужащий 58-й бригады ВСУ с позывным "Шеф".

В целом воины утверждают, что путь к миру стоит прокладывать только через переговоры, однако вопрос в том, какими они будут и кто в них будет участвовать.

"Они хотят пока оставить нашего президента в стороне, сами встретиться, все это для показухи, договориться, как им обоим будет лучше. Ну, прежде всего Америке. Россия - и так понятно, что она хочет захватить наши земли. И они там между собой о чем-то договорятся, потом поставят Украину перед фактом", - говорит военнослужащий из Донецкой области Анатолий.

Другой военный по имени Дмитрий из Донецкой области добавил:

"Это не очень красиво с их стороны, потому что это вопрос Украины, вопрос нашего будущего, и обсуждать его без нас - нерационально. Люди не видят в этом большой проблемы, потому что они считают нас не большим игроком, но именно мы погибаем за нашу страну".

Встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Ранее издание The Guardian писало, что во время переговоров Трампу будет крайне сложно убедить Путина и на это есть одна причина. По словам журналистов, это связано с тем, что российские войска прорывают линию фронта, и лидер РФ считает, что выиграет войну.

"Путин уже считает, что Россия постепенно выигрывает войну в Украине, и хотя предыдущие наступления в районе Покровска были дорогими и медленными для наступающих, возможно, наступление будет ускорено", - пояснили в издании.

В то же время Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на встрече на Аляске. Как отметили в WSJ, президент США боится срыва переговоров. В то же время Трамп согласился, что после встречи с Путиным он сначала проинформирует Зеленского, а затем европейских лидеров, участвовавших во встрече в среду.

Вас также могут заинтересовать новости: