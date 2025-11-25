Ранее в стране отменили запрет на вождение для женщин и разрешили публичные развлекательные мероприятия.

Саудовская Аравия начала подготовку к открытию новых алкогольных магазинов в двух ключевых городах королевства - Джидде и Даммаме. Как пишет Bloomberg, речь идет об очередном шаге в постепенном смягчении социальных ограничений в стране.

По данным источников, знакомых с ситуацией, магазины строятся для обслуживания отдельных категорий немусульман. Это происходит на фоне возможного смягчения правил относительно того, кто именно имеет право покупать алкоголь.

Так, магазин в Эр-Рияде, открытый в прошлом году и предназначенный исключительно для иностранных дипломатов, теперь продает алкоголь и немусульманам, имеющим специальное разрешение в рамках программы Premium Residency. Один из таких иностранцев уже смог приобрести спиртное в эр-риядском магазине, сообщает Semafor.

"Расширение доступа к алкоголю для более широкого круга иностранцев согласуется со стратегией Саудовской Аравии по смягчению социальных норм. Либерализация правил призвана сделать королевство более привлекательным для иностранных специалистов, которых страна стремится привлечь для реализации экономической программы Vision 2030", - отмечают журналисты.

В то же время это остается чувствительным вопросом в государстве, где расположены две самые святые для ислама святыни.

В статье говорится, что престолонаследный принц Мухаммед бин Салман уже несколько лет последовательно ослабляет ряд социальных запретов. В частности, в стране отменили запрет на вождение для женщин, разрешили публичные развлекательные мероприятия, музыку и смешанное участие мужчин и женщин. В то же время влияние религиозных органов, которые контролировали соблюдение строгих норм морали, заметно уменьшилось.

Современные реформы имеют целью открыть Саудовскую Аравию для мира, увеличить количество иностранных посетителей и уменьшить зависимость экономики от нефтегазового сектора.

