Россия пытается ослабить оборону Украины, запуская средства поражения на большие расстояния. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"Россия насыщает воздушное пространство Украины большим количеством средств поражения. Более того, она способна запускать их длинными маршрутами для того, чтобы растягивать способность наших мобильных групп", - сказал он.

Он также подчеркнул, что украинские войска осуществляют точечные удары, которые позволяют достигать эффективных результатов, как в случае с авиаремонтным заводом ТАНТК им. Бериева в Таганроге и нефтяными предприятиями.

"Мы используем точечные, но прицельные удары, которые позволяют нам, в принципе, получать такие результаты, как мы видим на заводе Бериева, как мы видим по некоторым нефтяным предприятиям. Мы меньше используем средств, но мы точнее, качественнее по точечным ударам. Мы не бьем по жилым домам, в отличие от Российской Федерации. У нас хорошие перспективы, потому что есть пополнение и будет увеличение направления Middle Strike", - пояснил Храпчинский.

Война в Украине - удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября Силы обороны нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора. Для атаки были использованы реактивные БпЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

В частности, было поражение авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро".

На спутниковых снимках после атаки видна масштабная степень поражения уникального экспериментального самолета А-60 с боевым лазером. Второй уничтоженный самолет также крайне редкий. Это - А-100. О том, что это именно А-100ЛЛ, свидетельствует спутниковый снимок, сделанный перед атакой.

