Для Украины прорыв линии фронта возле Доброполья оказался крайне несвоевременным.

Дональду Трампу будет крайне сложно убедить Владимира Путина изменить свою позицию в ходе встречи на Аляске, поскольку российские войска прорывают линию фронта, и лидер РФ считает, что выигрывает войну. Как пишет The Guardian, для Украины прорыв линии фронта возле Доброполья оказался крайне несвоевременным.

Город, через который раньше проходили оживленные пути снабжения из Покровска в Краматорск, подвергается постоянным атакам с применением планирующих бомб, а fpv-беспилотники поражают цели на ходу.

Это часть все более скоординированной боевой стратегии оккупантов. Эксперты утверждают, что Россия стала более эффективно атаковать украинские группы беспилотников на местах и войска на марше. В то же время силы Украины, похоже, все больше растягиваются.

"Критики… говорят, что слишком много внимания уделяется пехотным контратакам в Покровске – "мыльному пузырю, который скоро лопнет" – и недостаточно – укреплению обороны для удержания существующих рубежей".

Всё это происходит за два дня до встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на американской военной базе на Аляске. Не совсем ясно, что предложил Путин в обмен на саммит на американской земле, учитывая разговоры о том, что переговорщик Трампа, девелопер Стив Виткофф, неправильно понял слова российского лидера на прошлой неделе. Однако президент украины Владимир Зеленский считает, что Путин согласится на прекращение огня только в том случае, если Украина добровольно отдаст 1000 кв. м удерживаемой ею территории Донецкой области, включая Краматорск.

"Это предложение Украина принять не может, как неоднократно заявлял Зеленский на прошлой неделе. Но Трампу, вероятно, будет сложно убедить Путина изменить свою позицию, если российский лидер увидит, что Киев не может остановить вторжение. Путин уже считает, что Россия постепенно выигрывает войну на Украине, и хотя предыдущие наступления в районе Покровска были дорогостоящими и медленными для наступающих, возможно, наступление будет ускорено".

При этом, как отмечает издание, данные, о потерях, озвученные Зеленским, иллюстрируют ключевую проблему, с которой сталкивается Украина, и то, что готов сделать Путин. По его словам, в понедельник с российской стороны погибло 531 военнослужащий, 428 получили ранения и девять попали в плен, в то время как с украинской стороны — 18 погибших, 243 раненых и 79 пропавших без вести.

"Несмотря на эту разницу, Россия атакует каждый день, неся при этом примерно одинаковые потери. Пока в России не будет внутреннего сопротивления, Путин, скорее всего, будет чувствовать, что может позволить себе затягивать переговоры с Трампом, несмотря на угрозы", - пишет The Guardian.

Встреча Трампа и Путина - мнения

The Telegraph пишет о том. что наблюдатели опасаются, что РФ не заинтересована в заключении мира. По их оценкам, Россия готова воевать бесконечно, а Путин уверен, что сможет победить Украину по вооружению и живой силе.

В то же время в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус, скорее всего, Трамп не будет таким уступчивым или пассивным, как предполагают некоторые предсаммитские комментарии.

