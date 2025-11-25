Недавние ракетно-пушечные обстрелы инфраструктуры заставляют прибегать к введению лимитов на потребление.

В среду, 26 ноября, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения будут применены из-за последствий ударов российских оккупационных войск по энергетической инфраструктуре.

Почасовые графики подачи света будут действовать объемом от 0,5 до 2,5 очереди в течение всех суток в среду.

Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности так же в течение суток.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций энергетики предупреждают о возможности изменения графиков или даже применения аварийных отключений и советуют для получения оперативной информации мониторить официальные страницы облэнерго.

Отключение света в Украине

С 24 на 25 ноября Кремль в очередной раз запустил по Украине сотни дронов и десятки ракет. Под прицелом врага оказались энергетические объекты в Киеве и ряде областей. По словам экспертов, регионы, подвергшиеся ударам, в ближайшие дни могут столкнуться с жесткими графиками отключения света.

Для того, чтобы узнать ситуацию с подачей электроэнергии в определенном регионе страны, можно воспользоваться официальными источниками в интернете. При условии введения аварийных отключений - графики не будут действовать.

