Такой катастрофической ситуации с нехваткой финансирования и отправкой корреспонденции судами, как сейчас, не было с начала 2000-х. Сейчас трудно сказать, почему, имея ВВП на уровне последнего довоенного 2013-го года, Украина не может обеспечить надлежащее финансирование судов, которые предоставляют базовую государственную услугу – правосудие. И как любая фундаментальная проблема, она должна иметь принципиальное решение, а не эрзацы.

Стоит различать вручения искового заявления и иное процессуальное переписка суда со сторонами.

Ни один гражданин Украины или юридическое лицо не имеют официально признанного электронного почтового ящика

По моему глубокому убеждению, копия искового заявления, которое начинает судебный процесс, и отзыва на иск, представляющий позицию ответчика, должны вручаться по почте. Пока не существует ни одного официального информационного ресурса в Украине, который бы мог заменить вручение этих документов по почте. Ни один гражданин Украины или юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, не имеют официально признанного электронного почтового ящика, куда они могли получать официальные уведомления от суда в электронном виде. Поэтому единственным признанным официальным средством о начатом судебном процессе остается почтовое уведомление по месту регистрации (прописке) физического лица и зарегистрированному местонахождению юридического лица.

В то же время когда лицо уведомлено о начатом судебном процессе, дальнейший обмен заявлениями по сути дела и процессуальными заявлениями может осуществляться путем электронной переписки. И для этого совершенно необязательно ждать введения Единой судебной информационно-технической системы.

Законодательство требует указывать номера технических средств связи и адреса электронной почты

С 2005 года и гражданское процессуальное законодательство и Кодекс административного судопроизводства, а с 2017-го года – и Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, требуют от сторон указывать номера технических средств связи и адреса электронной почты. Это требование до недавнего времени не имело никакого смысла. В отличие от уголовного процесса, где распространена практика информирования адвокатов участников процесса и прокуроров средствами мобильной связи и электронной почты, в гражданском, хозяйственном и административном процессах получить или отправить сообщения является не намного более распространенным явлением, чем встретить рысь в центре Киева.

Но если можно уведомлять адвокатов о заседании по электронной почте в уголовном процессе, то в чем заключается принципиальное препятствие присылать процессуальные документы и уведомления адвокатам в других видах судебного процесса? Принципиальных возражений здесь не может быть.

Однако для эффективного и однообразного сообщения участников судебного процесса при помощи имейл-адресов следует внести соответствующие изменения в процессуальное законодательство. В частности определить, что до введения ЕСИТС сообщения могут отправляться на официальные электронные адреса, указанные в исковом заявлении (для истца) или в отзыве на иск (для ответчика), а также (для юридических лиц) на электронные адреса, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Сергей Гришко, член Совета Комитета по процессуальному праву Ассоциации юристов Украины, партнер Redcliffe Partners