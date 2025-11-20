Встреча Зеленского с фракцией 'Слуга народа' состоится вечером

По данным источников, ориентировочно, встреча должна начаться в 20:00.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером должен встретиться с народными депутатами из фракции политической партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, сначала советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил о том, что эта встреча должна состояться вечером.

"Планируется на вечер", - отметил Литвин.

В то же время, как подтвердили УНИАН источники во фракции "Слуга народа", а также отдельный источник в Офисе президента, встреча главы государства с парламентской фракцией ориентировочно запланирована на 20:00.

Расследование НАБУ коррупции в энергетике

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

По данным НАБУ, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет"), а также бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и его жена Светлана, которая "засветилась" на "пленках Миндича" под псевдонимом "Профессор".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский решил вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко (экс-министра энергетики) на фоне разоблачения огромной коррупции в области энергетики.

18 ноября Зеленский анонсировал, что на этой неделе состоятся разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Президент сообщил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству.

19 ноября Рада уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики, а Германа Галущенко - с должности министра юстиции.

19 ноября отдельные представители фракции политической партии "Слуга народа" обнародовали заявление. В нем призвали немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины с целью создания коалиции национальной устойчивости, чтобы потом создать новое правительство.

