В 2025 году зарплаты военных в ряде регионов изменились: где платят больше всего

Количество предложений от Сил обороны значительно расширилось.

За прошлый год в Украине изменились заработные платы военных – в ряде областей зафиксирован прирост окладов, хотя есть и те регионы, где ситуация с оплатой труда ухудшилась.

Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа за прошлый год, которая есть в распоряжении УНИАН. Отмечается, что медианная зарплата военнослужащих в ноябре 2025 года составила 70,5 тыс. грн против 70,3 тыс. грн в ноябре 2024-го.

Больше всего средние зарплаты военнослужащих в прошлом году, по данным аналитиков, росли в Ивано-Франковской области (на 47% – до 110,5 тыс. грн).

Видео дня

Тогда как падение на 1-7% зафиксировано во Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Днепропетровской и Винницкой областях, где средние зарплаты в ноябре 2025 года составляли 70-71,5 тыс. грн.

В остальных регионах рост составил до 1%, или зарплаты почти не изменились.

При этом количество объявлений с вакансиями за этот период выросло более чем в три раза – на 238%. При таком росте число откликов на вакансии осталось примерно на том же уровне – их на 6,2% меньше, чем в ноябре 2024 года.

По данным портала, самыми популярными вакансиями по отзывам пользователей платформы стали следующие: служба в тылу (подразделение обеспечения и охраны Сил ТрО ВСУ), оператор БПЛА, стрелок-зенитчик ПВО.

Зарплата в Украине: мирные и военные профессии

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года составляла 27 167 гривень. При этом после вычета налогов, а это 18% налога на доходы и 5% военного сбора, в сухом остатке на руки украинцы получали 20 919 грн.

В то же время командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что зарплата украинских военных является слишком низкой и не будет стимулировать молодежь к службе в армии. По его мнению, повышение заработных плат в ВСУ должны профинансировать западные партнеры.

Вас также могут заинтересовать новости: