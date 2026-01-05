Сколько надо пить кофе, чтобы замедлить старение: ответ врачей

Кофеин в кофе повышает умственную активность, что может положительно влиять на настроение и поведение.

Ученые считают, что употребление трех-четырех чашек кофе в день замедляет биологическое старение и увеличивает продолжительность жизни до пяти лет.

Издание Prevention пишет, что исследование, опубликованное в BMJ Mental Health, охватило 436 человек с тяжелыми психическими заболеваниями (SMI) и показало, что участники, которые выпивали от трех до четырех чашек кофе в день, имели средний биологический возраст на пять лет ниже, чем те, кто не пил кофе. Таким образом, кофеманы потенциально могут жить до пяти лет дольше.

Положительный эффект снижался, когда количество потребляемого кофе достигало пяти чашек в день. В исследовании также не раскрывалось, какой именно кофе пили участники.

Биологический возраст измерялся по длине теломер, которая определялась по образцам крови.

"Длина теломер - это протяженность ДНК-последовательностей на концах хромосом, которые защищают генетический материал во время деления клеток. Более короткие теломеры связаны как с психической уязвимостью, так и со смертностью. Вероятно, они не являются причиной, а посредником или биологическим маркером заболевания или продолжительности жизни", - объясняет доктор медицины, психиатр Гари Смолл.

В ходе исследования наблюдались люди с серьезными психическими расстройствами, такими как шизофрения, тяжелая депрессия и биполярное расстройство.

"Теломеры очень чувствительны к окислительному стрессу и воспалению, которые часто встречаются у пациентов с SMI и, вероятно, способствуют укорочению теломер. Чем длиннее теломера, тем меньше деградация хромосомы и тем меньше старение клеток", - говорит доктор медицины Дэвид Дж. Файн.

Эксперты отмечают, что потенциал увеличения продолжительности жизни, заложенный в утренней чашке кофе, сводится к антиоксидантам. Кофе богат антиоксидантами и противовоспалительными растительными соединениями, которые помогают минимизировать последствия окислительного стресса и воспаления, тем самым сохраняя длину теломер.

"Окислительный стресс - ключевой фактор ускоренного старения, а усиление воспалительных процессов способствует развитию многих возрастных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, в том числе рака, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление кофе также улучшает метаболическое здоровье, снижая риск развития диабета 2 типа", - объяснил доктор Смолл.

В свою очередь доктор Файн напомнил, что кофе содержит кофеин, который сам по себе связан с увеличением длины теломер за счет повышения уровня определенных ферментов, участвующих в удлинении и поддержании длины теломер, а именно фермента TERT (теломеразная обратная транскриптаза).

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует не превышать 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно примерно двум-трем чашкам кофе по 350 мл.

