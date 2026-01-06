Настоящий друг никогда не сделает этого: психологи перечислили 8 оскорбительных вещей

Психологи поделились, как понять, что рядом с вами друг, который только наносит вред вашему здоровью и психике.

Психолог Шарон Ливингстон объяснила разницу между между хорошим другом и токсичным. По словам психолога, настоящий друг никогда не сделает ничего такого, что может глубоко обидеть близкого человека, пишет Your Tango.

Лучший друг может принести в вашу жизнь большую радость, уют, утешение и веселье. Издание привело результаты исследования, которые показали, что крепкие дружеские отношения способны даже продлевать жизнь.

Исследование, которое проводилось в Австралии в течение 10 лет, показало, что люди с крепкими дружескими кругами имеют на 22% больше шансов прожить дольше.

В статье отмечается, что плохой друг может иметь противоположный эффект. Он может нанести душевные травмы и вызвать стресс, депрессию, а также другие проблемы со здоровьем.

Психологи рассказали, что настоящий друг никогда не сделает эти 8 оскорбительных вещей:

1. Заставит вас чувствовать, что вы соревнуетесь за звание их лучшего друга

Подруга может рассказывать о другой близкой знакомой и утверждать, что она дает ей больше внимания или поддержки. Причина ее поведения может крыться в собственной неуверенности. Психолог из Великобритании Эстер Р. Коул отметила, что люди, которые потеряли связь со своим настоящим "я", часто ищут внешнего подтверждения своей ценности.

Это усиливает конкурентное поведение как способ утвердить свою ценность. Однако психолог подчеркнула, что ее поведение не имеет ничего общего с вами, вы не должны его терпеть.

2. Не дает вам равного времени для разговора

Подруга рассказывает вам, как плохо или как замечательно прошел ее день. Затем вы начинаете рассказывать ей о том, что происходит у вас, а она извиняется, потому что должна положить трубку и причин этому может быть множество. Издание отмечает, что на самом деле она покидает разговор, не выслушав вас и ваши заботы или радости.

3. Критикует с самовлюбленным поведением

Конечно, честность в любых отношениях важна, но не надо забывать и о доброте. Жестокая правда наносит вред и от этого человек может чувствовать себя ужасно.

Издание отмечает, что злые слова, вероятно, являются проекциями - то есть, они более точно описывают самого человека, чем вас.

4. Ждет от вас звонков, но не делает этого в ответ

Вы звоните ей или пишете ей сообщения гораздо чаще, чем она связывается с вами. По этой причине у вас может возникать чувство, что вам больше интересно разговаривать и встречаться, чем ей.

Отношения становятся токсичными, когда другой человек не так заинтересован в вас, как вы в нем. Кроме этого, ощущение, что вас преследуют непрерывные требования друга относительно вашего времени также может быть неприятным.

5. Говорит вам, что нужно измениться

Она не видит необходимости даже признавать свои недостатки, не говоря уже о том, чтобы их исправить. В то же время, вам советует измениться. Ей не интересно, что она вносит в отношения, она только критикует и обвиняет вас.

6. Вы вынуждены следить за каждым сказанным словом

Сначала с ней было так весело. Вы смеялись, сочувствовали друг другу, и это было такое приятное общение. Потом что-то изменилось, но сейчас с ней так легко попасть впросак. Вы начинаете быть слишком осторожными, следить за каждым словом, чтобы не сказать что-то неправильное.

7. Заставит вас почувствовать, будто вы катаетесь на эмоциональных американских горках

Сначала это было удивительное знакомство, и вы чувствовали такую близость, но теперь вы уже не можете предсказать, чего ожидать. Когда все хорошо, это прекрасно, но потом, по неизвестным причинам, вы попадаете в ее список врагов.

Вы испытываете дискомфорт, волнение, страх и потерю равновесия. Непоследовательность и непредсказуемость заставляют вас сомневаться во всем. Из-за этого самоуважение то взлетает, то падает.

8. Стресс накапливается в вашем теле

Вместо того, чтобы чувствовать поддержку от ваших отношений, вы начинаете чувствовать себя ослабленным. Ваше тело продолжает реагировать. Вы чувствуете тревогу, у вас болит голова и расстройство желудка, и вам трудно встать с постели.

Советы психологов относительно отношений

