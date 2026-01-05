Орбан 'штурмует' Вашингтон в попытках выбить финансовую помощь, - Reuters

По его словам, переговоры о возможной поддержке продолжаются.

Венгрии не удалось обеспечить ту финансовую помощь, которую она просила у Соединенных Штатов Америки накануне выборов 2026 года. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, добавив, что переговоры о возможной поддержке продолжаются.

"Я обратился с просьбой о (финансовой) защите, но тот тип помощи, который был бы приемлемым как для США, так и для Венгрии, был недоступен", – приводит слова Орбана Reuters.

На вопрос о том, может ли он ожидать больше помощи от Вашингтона накануне выборов, которые, вероятно, состоятся в апреле, венгерский премьер ответил так:

Видео дня

"Приедет ли в Венгрию американский президент или какой-то высокопоставленный американский лидер? Это вероятно, ведь весной в Венгрии будут проходить политические события, которые всегда посещают высокопоставленные американские лидеры".

В агентстве подчеркнули, что Орбан пытается возродить экономику его страны после инфляционного всплеска, произошедшего после вторжения России в Украину. С тех пор венгерская экономика погрязла в трехлетней стагнации.

Стоит отметить, что Орбан и президент США Дональд Трамп обсудили формы финансовой помощи в ноябре. Хотя в прошлом месяце Трамп опроверг утверждение премьера Венгрии о том, что Вашингтон якобы уже согласился предоставить ей финансовую помощь на сумму до 20 миллиардов долларов.

Венгрия и США

Как сообщал УНИАН, в ноябре Орбан заявил, что Будапешт добился от США исключения из санкций в отношении российских энергоносителей.

Он подчеркнул, что это позволит "защитить снижение счетов за коммунальные услуги".

Сам Трамп во время беседы с журналистами во время открытой части рабочего обеда с Орбаном не спорил с заявлением венгерского премьера, но и не подтвердил его прямо и недвусмысленно.

Вас также могут заинтересовать новости: