'Имейте Бога в сердце': известную украинскую певицу сравнили с Ани Лорак - она ответила

Огневич отрицает сходство.

Украинская певица, блогер и главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич отреагировала на сравнение своего голоса с голосом Ани Лорак, которая в этой войне выбрала сторону Российской Федерации.

Ведущая проекта "Тур звездами" спросила у Огневич, почему она решила дать своей песне "Пристрасть" новое дыхание. Артистка ответила, что в прошлом профессиональных площадок для загрузки песен не было, поэтому сейчас она решает вопрос публикации своих старых треков. Огневич призналась, что очень любит эту песню и даже раздумывает над ее возвращением в свою концертную программу.

В то же время в комментариях к релизу нашлись люди, которые сказали, что исполнение песни напомнило им об Ани Лорак. Ведущая спросила, не раздражает ли Злату такое сравнение. Певица ответила так:

Видео дня

"Людоньки, имейте Бога в сердце! Ну, какая Лорак? Это люди, у которых нет ушек, наверное. Мы совершенно разные, абсолютно: тембрально, исполнительски, технически, вокально. И я знаю, почему была такая устойчивая ассоциация у людей. Потому что когда была реклама шоколада, и до этого ее рекламировала Ани Лорак песнями, своим голосом. Когда я начала петь "Пристрасть", это, собственно, была тоже реклама шоколада, не было такой большой промокампании".

Напомним, Ани Лорак долгое время была одной из самых популярных поп-звезд в Украине. Она представляла страну на "Евровидении", активно гастролировала, получала национальные премии и регулярно появлялась на украинских телеканалах.

С начала 2010-х певица все больше сосредотачивала карьеру в России, где строила шоу-бизнесовую деятельность. После начала российской агрессии против Украины ее позиция вызвала острую критику в украинском обществе: Лорак не осудила войну, продолжила работать в РФ и фактически дистанцировалась от украинского культурного пространства.

